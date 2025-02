Si parlerà molto di Cagatay Ulusoy e Demet Ozdemir in Esref Ruya. I preparativi per la nuova serie di Kanal D, Eşref Ruya, sono stati completati. Prodotta da Tims&B, una delle società di produzione leader nel settore, la serie, che toccherà i cuori di tutto il pubblico con la storia di Esref, Cagatay Ulusoy, e di Nisan, Demet Ozdemir.

Il cast stellare di Esref Ruya, che presto prenderà d'assalto gli schermi di Kanal D, si è riunito l'altro giorno per la prima. Condividendo la loro eccitazione e felicità, la squadra ha posato insieme davanti alle telecamere. Esref Ruya, che si prepara a riaccendere il fuoco dell'amore, sarà sul set nei prossimi giorni.

La trama di Esref Ruya

Mentre Cagatay Ulusoy interpreterà Esref, che è audace e ha potere, denaro e tutto, ma è schiavo di un amore di cui non conosce il nome, Demet Ozdemir interpreterà il ruolo di Nisan, la giovane musicista che ha fatto battere il cuore di Esref per la prima volta dopo Ruya. La storia di Esref e Nisan toccherà il cuore del pubblico e porterà sullo schermo una storia d'amore che è mancata da molti anni.

Esref è spinto nel mondo del crimine a causa della solitudine per essere rimasto orfano in giovane età, e nel corso degli anni ha assunto un'identità che ha dominato il mondo criminale. Per lui, gli orfani sono i fratelli che ha sostituito con la sua famiglia perduta. Da un lato Esref porta con sé la pesante responsabilità di essere il capo di organizzazioni clandestine e, dall'altro, la sua ricerca di pace che ha sempre desiderato.