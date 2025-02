Demet Ozdemir, uno dei nomi più popolari degli schermi, ha condiviso informazioni sulla sua nuova serie Esref Ruya, nella quale reciterà con Cagatay Ulusoy. L'attrice interpreterà il personaggio protagonista: una famosa musicista di nome di Nisan.

Secondo Birsen Altuntas, esperto di serie tv turche nonché giornalista di Istambul, l'attrice ha annunciato di aver preso lezioni dal maestro Metin Ozulku, poiché canterà lei stessa le canzoni della serie tv.

Dal mese di aprile scorso Demet Ozdemir ha ricevuto lezioni private proprio perché non ci saranno doppiaggi alcuni. Sarà la sua bellissima voce ad accompagnare la musica.

Le belle parole di Demet verso il suo maestro

La bellissima attrice Demet Ozdemir, nel suo post sul suo account Instagram, ha taggato il suo maestro e ha detto: "La cosa più bella di questa vita è camminare con le persone che ami... sono felice di averti, sono molto fortunata". D'altra parte, secondo le informazioni trasmesse nel backstage, le strade del personaggio Esref, interpretato da Cagatay Ulusoy, partner nella serie con Demet, si incroceranno per la prima volta durante un matrimonio tribale.

Demet è una delle attrici più acclamate in Turchia e nel panorama europeo. Ha ricevuto il premio come migliore attrice ai Murex D'or Awards per il suo ruolo nella serie TV Erkenci Kus DayDreamer, trasmesso in Italia accanto al famoso e amato Can Yaman.

Sembra, secondo voci certe, che la nuova serie tv Esref Ruya, sia stata già acquistata da Mediaset. Sono già in corso d’opera le traduzioni in italiano. Questo perché la bella Demet Ozdemir è una delle attrici che più riesce a raggiugere numeri alti in termini di share e di ascolti. Motivo per cui Piersilvio Berlusconi ha immediatamente pagato l’acquisto della serie che, a detta di molti giornalisti turchi, sarà un vero capolavoro.