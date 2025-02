Kerem Bursin e Melisa Tapan Sabancı, una delle coppie turche più seguite in assoluto, sostengono l'Associazione Mondiale Yuvam, che lotta contro la crisi climatica.

La coppia ha partecipato qualche giorno fa all'incontro del 5° anniversario dell'Associazione. Anche la fidanzata di Kerem, Melisa, che da anni partecipa a progetti di responsabilità sociale sui diritti umani e sulla consapevolezza ambientale, si è fatta notare per i messaggi che pubblica su questo tema. Difatti è diventata famosa ed è nota anche per la sua sensibilità sulle questioni sociali.

Melisa Tapan Sabanci, che non ha mai partecipato ai gala e agli eventi del suo fidanzato Kerem perché non voleva interferire con il suo lavoro, è stata presente insieme a lui all'incontro. La coppia ha sottolineato di avere una relazione molto felice e stabile ed ha ascoltato con attenzione gli studi sulla crisi climatica.

Melisa Tapan, uno dei giovani nomi del mondo degli affari, è andata in vacanza con il suo fidanzato ad Ayvalık, non rifiutando scatti da parte dei fan di Kerem. I due hanno sempre fatto attenzione a non farsi vedere insieme o a farsi paparazzare. Infatti solo una volta Melisa Tapan, durante tutta la relazione con l’attore, è stata fotografata con il suo fidanzato.

Qualche mese fa ha risposto alle domande su Kerem Bursin poste dai giornalisti dell'HT Club. "Siamo molto felici - ha detto -. Tutto sta andando molto bene. Tuttavia nessuno di noi due vuole che la nostra vita privata venga messa in piazza. Siamo entrambi impegnati con il nostro lavoro. Non ci vediamo molto, siamo stati separati per un po’. Ma ci amiamo molto”.