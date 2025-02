Demet Ozdemir: è online l'album musicale dell'attrice turca. Le fan in delirio per questa nuova veste di Demet.

Demet Ozdemir non finisce di stupire le sue fan. E’ online un video con la raccolta delle canzoni cantate da lei stessa per Esref Ruya.

La nuova serie di Kanal D, Esref Ruya, ha suscitato grande entusiasmo prima ancora di apparire sullo schermo.

Demet Ozdemir colpirà profondamente il pubblico con la sua storia e susciterà curiosità nella sua nuova veste, soprattutto perché interpreta la canzone della serie tv.

La Ozdemir, che si prepara a conquistare il cuore del pubblico con il personaggio di Nisan, sta ricevendo lezioni di canto per il suo ruolo nella serie.

Un video diventato virale vede l’attrice turca cantare You Are My Songs, colonna sonora del trailer di Esref Ruya. Questo brano viene eseguito con il maestro artista Metin Ozulku.

La popolarità di Demet oscura Catagay Ulusoy?

Questa popolarità di Demet sembra quasi oscurare, però, il personaggio di Cagatay Ulusoy, che interpreterà Esref, uomo audace che ha potere, denaro e tutto, ma è schiavo di un amore di cui non conosce il nome, Nisan. La storia di Esref e Nisan toccherà il cuore del pubblico e porterà sullo schermo una storia d'amore che è mancata da molti anni.

Esref è stato spinto nel mondo del crimine a causa della solitudine di essere rimasto orfano in giovane età, e nel corso degli anni ha assunto un'identità che ha dominato il mondo criminale. Per lui, gli orfani sono i fratelli che ha sostituito con la sua famiglia perduta.

Da un lato Eşref porta con sé la pesante responsabilità di essere il capo di organizzazioni clandestine e, dall'altro, la sua ricerca della pace.

Manca poco. Questa magica storia d’amore arriverà anche in Italia.