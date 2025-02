Hande Ercel, l'attrice turca che ha avuto un grande impatto mediatico in Europa con il film Lascialo al vento, dove ha condiviso il ruolo principale con Barıs Arduc, acquista nuova visibilità sui social media.

Recentemente sono state completate le riprese anche della serie televisiva Remember Love, che vede protagonisti di una storia i due volti dell’anno, Hande Ercel e Barıs Arduc.

La Ercel, le cui capacità recitative sono state elogiate da alcuni e pesantemente criticate da altri, ha aderito inoltre ad un nuovo progetto cinematografico.

Secondo il giornalista Birsen Altuntas, famoso esperto di serie tv e cinema, Metin Akdulger dovrebbe essere il nuovo partner di Hande Ercel nel film Two Worlds, One Wish, che sarà trasmesso su Prime Video.

La sceneggiatura del film, in cui Ketche siederà sulla sedia da regista, è di Elcin Muslu.

Hande Ercel interpreta l'avvocato Bilge

Hande Ercel interpreterà l'avvocato Bilge, mentre Metin Akdulger vestirà i panni dell'archeologo Can. Tuttavia, tale partecipazione non è ancora confermata in quanto l’attore sembra sia molto ricercato anche per altre pellicole. Ma se da un lato il personaggio maschile è incerto, quello femminile è già deciso.

Hande Ercel è una delle attrici maggiormente richieste sulle piattaforme più importanti. Prima Netflix, poi Disney Plus e ora Prime Video. La carriera di Hande prosegue a gonfie vele.