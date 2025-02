Demet Ozdemir ha compiuto 33 anni e ha festeggiato il suo compleanno con gli amici a Etiler, una mahalle situata nella parte europea di Istanbul.

Rispondendo alle domande dei giornalisti, l’attrice turca ha affermato che attualmente non ha nessun legame sentimentale con un uomo.

Secondo notizie dei giornali turchi, Demet Ozdemir ha festeggiato il suo 33esimo compleanno con gli amici in un posto esclusivo. Rispondendo alle domande dei giornalisti, l'attrice ha affermato che invecchiare è un processo positivo per lei. "Non sento la mia età. Penso di aver maturato una buona esperienza dopo i 20 anni. Ogni anno che passa cresce la consapevolezza di quello che fai, tuttavia non sento il peso dei miei 33 anni. Vedremo gli anni a venire cosa mi porteranno di buono".

Demet: "Non ho nessun legame sentimentale"

Riprendendo alle domande sulla sua vita privata, Demet ha affermato: "Non c'è un uomo nella mia vita". La bella attrice sembra essere triste sotto questo aspetto. E’ stata fidanzata con Can Yaman per un paio d’anni. Una bella storia d’amore finita per un presunto tradimento di lui. Arriva poi il boom mediatico dopo la messa in onda di Daydreamer in Italia. Da qui la celebrità e la nascita di centinaia di fanclub.

Dopo mesi di paparazzate e presunte relazioni, Demet si innamora del cantante Oguzhan Koc. Dopo meno di un anno i due decidono di sposarsi. Grande festa e celebrazione. Sembrava un vero amore. Pochi mesi invece e arriva l’annullamento del matrimonio. Ad oggi non è dato sapere il motivo. Attualmente Demet non ha un legame sentimentale. La sua vita è piena di impegni ma senza un uomo che la renda felice.