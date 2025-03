A cura della Redazione

Mario Cusitore, dopo le gravi bugie riferite alla redazione, è stato allontanato da Uomini e Donne. In tanti si sono chiesti se il cavaliere napoletano potrebbe tornare nel parterre.

Intanto la sua uscita dal programma di Maria De Filippi ha alimentato molte polemiche.

Il suo coinvolgimento con Nicole Santinelli e le frequentazioni con ex tronisti ha portato a questa drastica decisione. In molti però, soprattutto i fan, sperano in un suo ritorno. Su questo argomento si è espresso l’esperto di gossip, Lorenzo Pugnaloni: “Mario non tornerà più nel programma”. Questa affermazione ha fatto svanire definitivamente la possibilità di un suo ipotetico rientro.

I motivi che hanno chiuso le porte a Mario per un ritorno ad Uomini e Donne

Secondo Lorenzo Pugnaloni, uno dei motivi per cui Mario non tornererà ad Uomini e Donne è la sua appartenenza a un gruppo di ex partecipanti ormai troppo esposti mediaticamente. Il giornalista ha spiegato che la redazione tende a evitare di riportare in studio volti che hanno che non hanno rispettato le regole del dating show o che hanno attirato troppa attenzione all'esterno. Parliamo di Alessio Pecorelli e Michele Longobardi, che hanno instaurato amicizia con l’ex protagonista del trono over.

Ma non è tutto. Dopo la messa in onda della puntata che ha rivelato bacio tra Mario Cusitore e Nicole Santinelli, l'ex tronista ha espresso il suo disappunto, accusando Mario di falsità. Queste dichiarazioni hanno portato Mario Cusitore a concentrarsi su una carriera da influencer. I suoi social sono sempre più dedicati alla promozione di prodotti e collaborazioni commerciali, segno di un cambiamento di direzione professionale.

Intanto mentre alcune persone ritengono che Mario Cusitore abbia giocato male le sue carte nel programma, e altri credono che il suo percorso sia stato interrotto ingiustamente, la sua visibilità mediatica cresce ancora di più facilitando il suo lavoro da influencer.