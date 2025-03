Le voci su una presunta separazione tra Hande Ercel e Hakan Sabanci circolano da tempo sulla stampa scandalistica turca, e si sono diffuse anche durante la settimana della moda di Milano, a cui ha partecipato l’attrice turca.

Sebbene Hakan Sabanci abbia negato categoricamente tali voci, le discussioni sono continuate anche sui social media. Ecco perché Hande Ercel ha rotto il silenzio sulla questione, rilasciando alcune dichiarazioni.

L’attrice-modella turca recentemente ha partecipato alla settimana della moda di Milano, sfilando per Versace. Per l’occasione ha posato per le telecamere con la stilista di fama mondiale Donatella Versace, attirando grande attenzione di giornalisti e fotografi. Questi hanno insistito con Ercel per sapere qualcosa di più sulla sua relazione con Hakan Sabanci.

Hande Ercel nega qualsiasi crisi di coppia nel rapporto con Hakan

Da mesi i siti turchi parlano di una crisi di rapporti tra Hande e Hakan. Le dichiarazioni di Sabancı non hanno pienamente convinti i giornalisti cosicché Hande, intervenendo come ospite al programma Second Page, alla domanda se ci fosse qualche problema con il suo fidanzato, ha risposto: "Cose vuote e senza senso, delle vere e proprie illazioni prive di fondamento. Va tutto bene, tutto è bello".

All’attrice è stato anche chiesto se avesse dei progetti per un futuro matrimonio. Ercel ha evitato di dare una risposta diretta: "Non rispondo a questo, ho già detto tutto e non ho intenzione di aggiungere altro. Siamo felici e fidanzati”.