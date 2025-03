Demet Ozdemir e il suo nuovo look: il nuovo esperimento sull'immagine ha scioccato i social

Demet Ozdemir è riuscita a sorprendere i suoi fan con il suo ultimo post. L’attrice ha condiviso le foto della sua parrucca corta sul suo account sui social media, attirando grande attenzione e proponendo un'immagine diversa rispetto a quella con i soliti capelli lunghi.

Il post dell'attrice è stato rapidamente inondato di like e commenti da parte dei suoi follower. Molti hanno commentato positivamente il suo nuovo look, mentre altri fan continuano a preferirla con i capelli lunghi.

"Aspetta e vedrai, forse un giorno". Con queste parole l’attrice ha fatto capire di essere aperta in futuro ad un eventuale cambio di immagine.

Demet e la mancanza di un legame sentimentale

L’attrice, diventata popolare in Italia e in Europa per la serie tv DayDreamer – Le ali del sogno, con l’attore turco Can Yaman, è molto seguita dai mass media. Su Instagram conta oltre 16,3 milioni di follower ed ogni suo post riceve migliaia di like e commenti.

Attualmente, nonostante sia spesso attorniata da fotografi, non ha nessun legame sentimentale. Bellissima, elegante, con un fascino orientale non ha trovato ancora la sua anima gemella. Fallito il matrimonio dopo pochi mesi con il cantante turco Oguzhan Koc, Demet sembra più interessata alla sua carriera che a cercare una relazione “a tutti i costi”.

Alla festa di compleanno per i suoi 33 anni, riprendendo alle domande sulla sua vita privata, Demet ha affermato con un velo di tristezza: "Non c'è un uomo nella mia vita". Nonostante il suo fascino, l’attrice turca ha avuto pochissime love story. Oltre a quella ufficiale con il suo ex marito Oguzhan Koc, i giornali hanno parlato di una relazione sentimentale con Can Yaman nel periodo delle riprese della serie tv DayDreamer. Poi nient’altro, solo qualche chiacchiericcio mai confermato dai fatti.