La famosa attrice Demet Ozdemir, una delle star delle serie turche, ha festeggiato un compleanno indimenticabile grazie ad una sorpresa sul set della serie TV Esref Ruya, organizzata dai suoi fan americani in collaborazione con quelli della Turchia.

I fan di Demet Ozdemir, con il supporto della squadra del set, hanno portato sul set un carretto mobile di caffè e hanno offerto bevande calde a tutta la produzione. Incapace di nascondere la sorpresa, Ozdemir ha tagliato la torta di compleanno parlando al telefono con i suoi supporter, ringraziandoli in diretta.

Intanto i fan sono in trepida attesa per la nuova serie tv prodotta da Tims&B, una delle società di produzione leader nel settore.

Tutto il mondo aspetta quei due! Questo è il titolo di molti siti turchi che stanno sponsorizzando il nuovo lavoro di Cagatay Ulusoy e Demet Ozdemir

Fan italiani ad Instabul per incontrare Demet Ozdemir

C'è eccitazione e dimostrazioni d'amore sulle piattaforme dei social media per entrambi gli attori, che hanno fan provenienti da molti Paesi.

Recentemente, un gruppo di fan italiani ha fatto visita a Demet Ozdemir a Istanbul, raccontando di quanto stessero aspettando con entusiasmo il nuovo progetto.

Come abbiamo già accennato altre volte, Cagatay Ulusoy interpreterà Esref, che è audace e ha potere, denaro e tutto, ma è schiavo di un amore di cui non conosce il nome, Demet Ozdemir che nel ruolo di Nisan, giovane musicista ruberà il cuore di Esref.

La storia di Esref e Nisan toccherà il cuore del pubblico e porterà sullo schermo una storia d'amore che è mancata da molti anni, dopo il grande amore tra Demet e Can Yaman in DayDreamer. Una storia completamente diversa, di certo più complicata visto che Esref è stato spinto nel mondo del crimine a causa della solitudine per essere rimasto orfano in giovane età, e nel corso degli anni ha assunto un'identità che ha dominato il mondo criminale.