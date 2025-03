La celebre attrice Hande Ercel, impegnata nel film Leave It to the Wind, in cui recita con l'attore Barıs Arduc, ha partecipato alla sfilata di Balmain tenutasi nell'ambito della settimana della moda di Parigi.

Secondo la notizia riportata da Oxu Az di Haber Global, Ercel, che ha posato per le telecamere prima della sfilata, ha brillato sul tappeto rosso con il suo mini abito in pelle nera. L’attrice ha ricevuto il massimo dei voti dai suoi fan ricevendo migliaia di commenti sui social media.

Hande - come sappiamo - non solo è un’attrice affermata (ogni sua pellicola o serie tv diventa successo), ma è anche modella e influencer. Benvoluta da molti marchi che la scelgono come testimonial, sia per una linea gioielli che per un capo di alta moda.

Hande racconta ai giornalisti francesi il suo viaggio nella recitazione e la sua carriera nelle serie TV.

Hande Ercel: l'inizio della carriera nel 2015

Comincia nel 2015 con la serie TV Gunesin Kizlari, trasmessa su Kanal D. Ercel, che ha interpretato il personaggio di Selin Yilmaz Mertoglu, in breve tempo ha attirato l'attenzione con il suo atteggiamento comprensivo e la sua recitazione di successo. La serie tv Girls of the Sun è diventata una delle produzioni preferite dei giovani telespettatori e ha gettato le basi per la sua popolarità.

Ercel dopo questo progetto ha rapidamente incrementato la sua carriera, interpretando il ruolo principale nella serie tv Ask Laftan Olmaz, trasmessa su Show TV nel 2016. Il suo personaggio di Hayat Uzun, ha ricevuto grandi consensi per questa interpretazione ed è stato ritenuto degno del Golden Butterfly Award nella categoria Miglior attrice comica femminile.