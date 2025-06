Circa un mese fa, Stefano De Martino è stato avvistato in compagnia di Angela Nasti, mentre la scorsa settimana è stato paparazzato su una barca in compagnia di tale Caroline Tonelli. Nella giornata di ieri, invece, il conduttore di Affari Tuoi è stato visto al concerto di Dua Lipa a Milano insieme a Gilda Ambrosio. Sebbene i due abbiano fatto molta attenzione a non apparire insieme sui rispettivi profili social, c’è qualcuno che li ha immortalati e ha inviato la foto ad Alessandro Rosica.

Stefano De Martino e Gilda Ambrosio si sarebbero conosciuti nel 2017, e l’anno successivo lui ha ammesso di avere con lei un rapporto speciale basato su grande affinità, definendola una figura di riferimento. Lo stesso anno , intervistata dal portale Grazia, la Ambrosio ha descritto De Martino come un amico a cui vuole molto bene.