Dopo le voci di una presunta crisi con Javier Martinez, esplose dopo le rivelazioni del suo ex fidanzato Carlo Motta, Helena Prestes ha rotto il silenzio per smentire tutti i rumor circolati negli ultimi giorni.

“Io spero ancora che la realtà faccia più rumore della fantasia - ha scritto la modella brasiliana -. E la realtà è che io amo Javier e che non posso permettere a nessuno di portarmi via i nostri momenti insieme o di limitare la nostra felicità. Smettete di commentare, attaccare le persone o parlare di tradimento, questo fa veramente male perchè non c’è stato… Prego, fatevi avanti. Prendetevi pure il vostro momento. Noi due intanto continueremo a vivere”.

Tuttavia, un nuovo colpo di scena potrebbe stravolgere le dinamiche della coppia nata durante l’ultima edizione del Grande Fratello. Questa volta, però, si tratterebbe di una possibile gravidanza di Helena. A lanciare l’indiscrezione è stata Deianira Marzano: “Ora si spiegano tante cose. Si vocifera di una dolce attesa! Chissà magari è proprio questo il motivo dietro certi atteggiamenti recenti. Speriamo sia un vero punto di ripartenza per i ragazzi, e che porti con sé solo cose belle”.

Non è di certo la prima volta che si parla di una possibile dolce attesa per la Prestes. Nelle passate settimane, lei e Javier erano stati paparazzati mentre acquistavano un test di gravidanza in farmacia, e in una recente intervista al settimanale Chi, entrambi hanno aperto all’ipotesi di allargare la famiglia: “Lei dice che sembro il papà perfetto per una bimba - le parole del pallavolista argentino -. Mi piace questa idea. Forse perché ho sempre voluto una famiglia vera, solida. E ora sento che potrei costruirla con Helena”.