Mariavittoria Minghetti rompe il silenzio e smentisce la crisi con Tommaso Franchi. Nelle ultime ore, tra i fan della coppia nata durante l’ultima edizione del Grande Fratello era scattato l’allarme dopo che i due avevano smesso di seguirsi su Instagram (per poi rimetterlo poche ore dopo).

La dottoressa romana, infatti, intervistata dal portale Piùdonna, ha spiegato cosa è accaduto: “Ci sono state piccole discussioni, niente di che. Con Tommy va benissimo, possono stare tutti tranquilli. A volte lui è difficile da gestire, come lo sono io del resto ma il nostro bene supera tutto. Chi ci conosce e ci ha visto sa che litighiamo e poi facciamo pace ma di base c’è un grande amore, quindi mi sento di poter tranquillizzare tutti i fan e smentire voci di rotture che non ci sono”.

E ancora: “Io ci sto poco sui social perché lavorando ho poco tempo, però ricevere tante offese o tanto allarmismo anche per una cosa banale come quella accaduta ieri, dispiace. Ci sono tanti che mi scrivono messaggi brutti dandomi la colpa di una eventuale rottura, non conoscendo le motivazioni dietro i gesti, che magari significano tutt’altro e non indicano che ci siamo lasciati. Essere in mezzo a queste tempeste non è facile da gestire [...] Quello che voglio dire è che come eravamo in casa siamo anche fuori. Non è che siamo usciti e non ci sono più screzi ma è la normalità, come succede in tutte le coppie. Ma la cosa che proprio non capisco sono i commenti che fanno a prescindere contro le donne.(…) Ultimamente hanno messo in mezzo anche il mio ex, che non ho più visto né sentito e che ormai ha una vita sua, hanno scritto tante bugie, anche sul fatto che io l’abbia rivisto, ma figuriamoci, anche perché Tommy, vive da me, quindi davvero sono tutte fandonie”.