Helena Prestes ha rotto il silenzio dopo le voci di una presunta rottura con Javier Martinez. Dopo le clamorose rivelazioni di Carlo Motta, ex fidanzato della modella brasiliana (clicca QUI per l’articolo), la concorrente dell’ultima edizione del Grande Fratello ha deciso di spiegare come stanno le cose tra lei e il pallavolista argentino.

“Io spero ancora che la realtà faccia più rumore della fantasia. E la realtà è che io amo Javier e che non posso permettere a nessuno di portarmi via i nostri momenti insieme o di limitare la nostra felicità. Smettete di commentare, attaccare le persone o parlare di tradimento, questo fa veramente male perchè non c’è stato… Prego, fatevi avanti. Prendetevi pure il vostro momento. Noi due intanto continueremo a vivere”.