Sarebbe in corso una crisi tra Mariavittoria Minghetti e Tommso Franchi. Da alcuni giorni, il fandom della coppia nata tra le mura della Casa del Grande Fratello ha notato alcuni dettagli che hanno fatto scattare un campanello d’allarme. L’ultimo in ordine di tempo riguarda alcune mosse social dei due ex gieffini. Ma facciamo un passo indietro.

Alcuni giorni fa, Deianira Marzano aveva pubblicato una segnalazione che ipotizzatava ad una presunta crisi in corso tra la dottoressa romana e l’idraulico toscano. “Ho chiesto ad un’amica di Mariavittoria e di sua mamma di questa sparizione che hanno avuto da due settimane, e lei si è lasciata scappare delle cose […] I ragazzi hanno dei problemi tra di loro, stanno bisticciando un po’ troppo e non si fanno vedere perché cercano di risolvere”, si leggeva nel messaggio inviato in direct all’esperta di gossip.

Nella giornata di ieri, una mossa social di Mariavittoria e Tommaso ha mandato in tilt il loro fandom. In serata, infatti, l’ex gieffino ha rimosso tutti i contenuti di coppia dal suo profilo Instagram, togliendo poi anche il ‘segui’ alla fidanzata. Gesto poi ricambiato da quest’ultima. Poco dopo, però, un nuovo colpo di scena: i due ex gieffini sono tornati a seguirsi.

Che ci sia maretta o una crisi in corso? Ad ogni modo, la situazione appare tutt’altro che dilliaca. Che abbiano voluto mettere a tacere i pettegolezzi tornando a seguirsi?