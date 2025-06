La storia d’amore tra Helena Prestes e Javier Martinez sembrava procedere a gonfie vele. Tra viaggi, una possibile proposta di matrimonio e la volontà di allargare la famiglia, i due concorrenti dell’ultima edizione del Grande Fratello erano intenzionati a fare sul serio. Due giorni fa, però, l’ex fidanzato della modella brasiliana, Carlo Motta, ha confessato di aver frequentato nuovamente Helena dopo la conclusione del reality show condotto da Alfonso Signorini. E in un’intervista rilasciata a Fanpage.it, ha rincarato la dose, rivelando nuovi dettagli sugli incontri con l’ex gieffina.

Motta si è rifiutato di rispondere alla domanda “Siete state insieme anche fisicamente?”, ma ha sottolineato come gli incontri tra lui e la Prestes fossero segreti, e che Javier Martinez ne sarebbe venuto a conoscenza leggendo alcune chat. Carlo ha poi fatto delle insinuazioni sul perché il pallavolista argentino sia comunque rimasto con Helena: “Se lei lo ama davvero? Non lo so. Magari sono innamorati e questo è il loro modo di stare insieme. Ci siamo visti in diverse parti del mondo, Javier lo ha saputo settimane fa. Credo che c’è una convenienza reciproca, qualcosa che ha fatto in modo che la storia sia andata avanti”.

Nel frattempo, dopo che alcuni esperti di gossip hanno dato per certa la rottura, due giorni fa Helena e Javier sono stati avvistati nuovamente insieme in una libreria di Milano. I fan dei due ex gieffini a quel punto si sono scagliati nuovamente contro Carlo, accusandolo di essersi inventato tutto. E per evitare di passare da bugiardo, il modello ieri sera ha condiviso tra le sue Instagram stories diverse foto fatte nel corso di questi mesi ad Helena, evidenziando alcuni dettagli che proverebbe che si tratta di immagini recenti, salvo poi rimuoverle alcuni istanti dopo.

Nel frattempo, Amedeo Venza ha sganciato un’altra bomba. “Sta per scoppiare il panico… diversi ex gieffini vogliono ‘smascherare’ Helena su altre situazioni di cui Javier non sarebbe ancora al corrente”, ha scritto l’esperto di gossip su Instagram. Ma chi sarebbero gli ex gieffini in questione? E soprattutto, quale sarebbero le “altre situazioni” di cui Javier non sarebbe a conoscenza? Non ci resta che attendere nuovi ed eventuali sviluppi.