Amanda Lecciso e Iago Garcia ormai non si nascondono più. I due concorrenti dell’ultima edizione del Grande Fratello sono ufficialmente una coppia, anche se il loro amore è nato lontano dalle telecamere della Casa più spiata d’Italia.

Intervistato dal settimanale Nuovo TV, l’attore spagnolo ha raccontato in che modo si è evoluto il suo rapporto con la sorella di Loredana: “È vero. Il nostro rapporto è partito tra i conflitti. A poco a poco, però, proprio i momenti più complicati ci hanno fatto conoscere meglio. Apprezzo molto che durante le discussioni Amanda non si sottraesse mai, esponeva le sue ragioni. Si è mostrata con onestà e non aveva paura di confrontarsi. Queste cose mi hanno colpito. Non ci sono state finzioni. Quando ci siamo trovati fuori, abbiamo capito che era rimasta una connessione forte.

Dopo l’uscita dalla Casa, abbiamo passato molto tempo insieme, le serate sembravano non finire mai, le nostre conversazioni non finivano mai e il nostro contatto si è fatto sempre più fisico. Però credo che né io né lei volessimo rovinare l’amicizia: ci siamo andati piano. All’improvviso, poi, tutto è cambiato. Essere fuori dalla ‘lente di ingrandimento’ del GF ci ha aiutato a vivere appieno il rapporto, che non viene giudicato da nessuno, solo da noi stessi. E ci stiamo trovando davvero molto bene”.

Iago ha spiegato come lui e Amanda stanno gestendo la relazione a distanza: “Le distanze fisiche si accorciano se c’è un interesse reciproco. Le cose importanti in amore sono altre. E poi la lontananza ha anche il suo fascino. Io comunque sono sempre stato un “nomade”: amo viaggiare. E svegliarmi in un altro posto, accanto alla persona che amo, mi rende molto felice. Ora, per esempio, mi trovo in Puglia: me la sta facendo conoscere meglio lei ed è molto bello scoprire questa terra al suo fianco".

Iago ha poi rivelato cosa l’ha colpito della Lecciso: “Oltre ad essere una gran bella donna, mi piacciono il suo carattere forte, la sua maturità e quel suo pizzico di sana follia. Poi mi piace il rapporto che ha con i suoi due figli e con la cerchia degli amici. Ma ci stiamo ancora conoscendo, scopro ogni giorno una cosa nuova che mi piace!”.

L'attore ha già conosciuto i figli di Amanda: “Li ho conosciuti e mi hanno fatto una bella impressione. Giorgio, il più grande, è molto maturo per la sua età e Ninni è affettuoso: mi ha abbracciato subito”.