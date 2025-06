Alessia Pecchia è stata tra le protagoniste di Amici 24. La proposta di far parte dei professionisti a partire dalla prossima edizione è arrivata direttamente da Maria De Filippi nel corso della finale del talent show. Un invito al quale la ballerina non ha saputo dire di no.

Intervistata da SuperGuidaTv, Alessia ha ammesso che è un sogno che si realizza: “Sono super contenta ed emozionata: è un sogno che si realizza. La cosa bella non è solo fare della danza la mia vita, ma farlo in quel posto magico, che ormai è casa”.

Ad Amici, Alessia Pecchia ha anche trovato l’amore con Luk3. Al riguardo, la ballerina ha raccontato: “È stato tutto molto inaspettato e imprevisto: avevo notato Luca ai casting, fin dal primo momento c’è stata una sintonia, lui scherzava e io stavo al gioco. Quando siamo entrati in casetta abbiamo iniziato a viverci nella quotidianità. Per esempio cucinavamo insieme e pian piano ci siamo avvicinati. Col tempo questa cosa è cresciuta e ci ha portato dove siamo oggi".

E ancora: "Quello di Amici è un contesto particolare e la conoscenza avviene al contrario, partendo da una convivenza e questo ti permette di conoscere pregi e difetti dell’altra persona. Con Luca penso di aver trovato una persona davvero speciale e credo di non essermi mai innamorata così. È stato un punto fondamentale all’interno della casa, il mio percorso non sarebbe stato lo stesso senza di lui".