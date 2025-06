Anna Pettinelli ha registrato un’intervista per Belve, ma alla fine Francesca Fagnani a deciso di non mandarla in onda. L’indiscrezione, lanciata da Giuseppe Candela su Dagospia, è stata confermata dalla stessa prof di Amici, che su Instagram ha pubblicato un video inedito registrato proprio nel backstage del programma di Rai 2.

Nel video si vede Anna Pettinelli vestita e truccata, pronta a entrare in studio e in sottofondo, fra gli applausi del pubblico, si sente anche la presentazione che le ha fatto Francesca Fagnani. “È stata definita in tutti i modi possibili, ma la definizione più calzante se l’è data da sola: bella patata sono io. Diamo il benvenuto ad Anna Pettinelli”.

Il video in questione è stato condiviso dalla speaker radiofonica nelle stories taggando il manager Andrea Di Carlo e scrivendo: “Andrea caro, Grace Jones davvero no! Ma moscia mai!”, in riferimento proprio al commento che ha dato Dagospia sulla sua intervista cestinata: “L’intervista a Pettinelli nel programma di Francesca Fagnani, Belve, è stata registrata ma non trasmessa. Colpa di rivelazioni shock? Macché, è stata giudicata troppo moscia”.

Nonostante la smentita della Pettinelli, Giuseppe Candela su X ha ribadito: “Anna Pettinelli su Instagram conferma la notizia di Dagospia: ha registrato intervista a Belve ma non è stata trasmessa. Il motivo è quello comunicato: era troppo moscia”.