Le rivelazioni fatte da Carlo Motta in una lunga intervista a Fanpage.it relative a presunti incontri con Helena Prestes dopo la finale del Grande Fratello, sembrano non aver scalfito in alcun modo l’equilibrio della coppia formata dalla modella brasiliana e da Javier Martinez. Deianira Marzano, infatti, ha pubblicato una foto dei due ex gieffini mentre nella giornata di ieri si trovavano insieme in una libreria di Milano, e le loro espressioni sui rispettivi volti non hanno lasciato presagire alcuna crisi in corso.

Carlo Motta, ex fidanzato di Helena Prestes, ha raccontato di avere incontrato più volte l’ex gieffina (mai in compagnia di Javier Martinez), e di averla rivista in più occasioni dopo che lei ha concluso, lo scorso 31 marzo, la sua avventura al Grande Fratello. “Ci siamo visti la sera stessa che è tornata da Roma e gli incontri sono continuati sia per chiacchierare che per fare kite. Io non ho mai chiesto nulla sulla sua relazione, però lei ha sempre cercato di tenermi nascosto, diceva che non voleva che si sapesse che ci vedevamo”, ha dichiarato Motta. Quando gli è stato chiesto se tra loro ci fosse stato qualcosa di fisico dopo l’uscita della modella dalla Casa, Carlo ha preferito non rispondere.

Fanpage.it ha inoltre rivelato di aver provato – senza successo – a contattare Javier dopo l’uscita dell’intervista di Carlo. Il noto portale ha fatto sapere che, almeno per il momento, il pallavolista argentino non sembrerebbe intenzionato ad aggiungere nulla in merito a quanto è emerso nelle ultime ore. Anche la Prestes è rimasta in silenzio e non ha commentato le dichiarazioni del suo ex, né tantomeno ha smentito la versione legata agli incontri con Motta.