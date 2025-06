Ieri, venerdì 6 giugno, Myrta Merlino ha salutato per sempre il pubblico di Pomeriggio 5 (clicca QUI per l’articolo) dopo due anni al timone del programma pomeridiano di Canale 5. È stata lei a scegliere di non rinnovare il contratto biennale che aveva firmato nel 2023 quando è entrata al posto di Barbara D’Urso.

“Siamo molto soddisfatti del suo operato, si è impegnata tanto ed è un’ottima professionista. Detto questo adesso c’è da capire cosa vorrà fare lei, se andare avanti con Pomeriggio 5 o lasciare per fare altre cose”, aveva detto Pier Silvio Berlusconi lasciando la giornalista libera di scegliere se tornare o fare altro. Myrta Merlino ha dunque deciso di tornare a parlare di politica, e si ipotizza già di un suo programma su Rete 4. Ma chi prenderà il suo posto?

Pomeriggio 5, chi prenderà il posto di Myrta Merlino

Secondo Hit, le tre conduttrici in lizza per sostituire Myrta Merlino sarebbero Cesara Buonamici, Sabrina Scampini e Simona Branchetti. “Tra i nomi è circolato anche quello di Alfonso Signorini che però ha gentilmente declinato l’invito e rimarrà al Grande Fratello, in onda tutta la stagione”, si legge su Bubino.

“Myrta Merlino potrà finalmente lasciare Pomeriggio 5 per dedicarsi a un programma di approfondimento settimanale su Rete 4 - le parole di Alberto Dandolo -. Da tempo, sia i vertici del Biscione sia la stessa giornalista desideravano liberare la fascia pomeridiana che per anni è stata di Barbara D’Urso. Ma ora la vera domanda è: chi prenderà il suo posto? Un nome circola con insistenza. Pier Silvio Berlusconi avrebbe in mente Cesara Buonamici, ma al momento nulla è stato ancora deciso”.