Ieri è andata in onda l’ultima puntata di Pomeriggio 5 con al timone Myrta Merlino. Dopo due anni alla conduzione del contenitore pomeridiano di Canale 5, la giornalista adesso è pronta per nuove avventure: per sua scelta, infatti, non tornerà da settembre nel programma che fu di Barbara D’Urso, e ieri ha detto addio alla trasmissione.

Myrta Merlino dice addio a Pomeriggio 5 e si commuove

“Quella di oggi è una puntata molto particolare, infatti come opinionisti ho scelto cinque persone che vanno oltre la tv, lo voglio dire perché altrimenti sembra che in tv ci siano solo rapporto fasulli. Io qui con me ho cinque amici veri, questa è una cosa che mi porto dietro, mi ha arricchito enormemente.

Ragazzi, siamo arrivati alla fine di questa intensa stagione. Abbiamo vissuto insieme ogni giorno, ogni pomeriggio, abbiamo raccontato la realtà così com’è, attraverso i fatti, le notizie, le storie delle persone.

La cronaca per me, riflette il Paese, quindi abbiamo provato a raccontare tutte le sfumature: le luci, le ombre, quello che funziona e quello che non funziona, seguendo un principio sacro del nostro mestiere: fare le domande e non accontentarsi delle risposte.

La televisione però, lo sapete, è un grande lavoro collettivo, è un lavoro di gruppo e il lavoro di tutti è fondamentale. Per questo sono grata a tutti quelli che, con dedizione e professionalità, mi hanno supportata in questo grande viaggio, in questa grande avventura.

Sono grata all’editore, a tutta la grande famiglia di Mediaset che mi ha sempre sostenuto. E poi voglio parlarvi di loro, della mia squadra, perché ci sono quelli che vedete — gli inviati — eccoli là, li state vedendo.

Ma ci sono tutti quelli che non vedete… sapeste quanto sono importanti, necessari, quanto sono essenziali per farmi entrare tutti i giorni nelle vostre case. Quest’anno quasi 200 puntate insieme a voi. E poi ci siete voi, il pubblico: siete la cosa essenziale, voi che ci seguite, ci sostenete, voi che non ci mollate mai. E quindi a voi devo il grazie più grande. E come vedete mi sono pure un po’ commossa oggi, mi mancherete moltissimo, lo devo dire. E quindi: buona estate, state bene e non mollate mai”.