Domani, domenica 8 giugno, Giulia Salemi debutterà sul Nove (alle ore 20,30) come co-conduttrice al fianco di Amadeus nel nuovo game show The Cage - Prendi e Scappa. E poi, sempre nella giornata di domenica, la troveremo su MTV come voce narrante della quinta stagione di MTV Cribs Italia, il programma che racconta la casa dei vip.

“La mia vita è cambiata, in positivo. Mio figlio è al primo posto, ma sono convinta che sia anche importante non annullarsi dal punto di vista lavorativo - ha dichiarato Giulia Salemi in un’intervista al Corriere della Sera -. Per me era fondamentale tornare al lavoro”. Ha iniziato riprendendo il suo podcast, Non lo faccio x moda: “All’inizio, tra una puntata e l’altra tiravo il latte. Ma non ho voluto rinuciare”. Poi ha aggiunto: “Essere al fianco di Amadeus è un’esperienza incredibile, un sogno che si realizza. Quando mi è arrivata la chiamata per il provino, ho sentito subito che quella poteva essere la mia occasione. Sono stata scelta dopo un provino vero e questo per me è una nota di vanto, un riconoscimento al percorso che ho fatto in questi anni”.

Tra i valori aggiunti del progetto, c’è quello di “lavorare accanto a un monumento della tv come Amadeus: è un privilegio raro. Ogni giorno imparo qualcosa semplicemente osservandolo in azione. Puntata dopo puntata, sento crescere la nostra intesa. Mi preparo studiando a fondo le schede dei concorrenti, ma poi mi lascio guidare dall’improvvisazione. È lì che sento di far parte davvero del gioco, sostenendo ogni sfidante come se fossi una di loro”.

E su MTV Cribs Italia: “E’ un programma che guardo da sempre, a cui ho anche aperto le porte di casa per due anni, quindi farne parte ora è assurdo, nel senso bello. Mi ha sempre divertito l’idea di sbirciare nelle case degli altri... Dietro ogni stanza c’è qualcosa da raccontare e io provo a farlo con il tono giusto, come se stessi chiacchierando con chi guarda”.