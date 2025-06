Sembrano arrivare ulteriori conferme in merito alla crisi in corso tra Helena Prestes e Javier Martinez. Nelle ultime ore, una mossa social di una persona molto legata al pallavolista argentino potrebbe rappresentare la conferma di quanto si vocifera dopo le clamorose rivelazioni di Carlo Motta, ex fidanzato della modella brasiliana, ovvero che tra i due concorrenti dell’ultima edizione del Grande Fratello la storia d’amore sarebbe giunta ai titoli di coda.

Gessica Notaro, amica di lunga data di Javier Martinez, ha smesso di seguire Helena Prestes su Instagram. Un mossa social che non è passata inosservata agli Helevier, il fandom della coppia. Ma non è tutto. Stando a quanto riportarto da IsaeChia, i fan dei due ex gieffini sono riusciti a scovare un gesto social dello stesso Javier, il quale ha piazzato un like ad un’immagine con una didascalia che farebbe pensare a ciò che sta accadendo negli ultimi giorni: “Io che realizzo che il mi ultimo atto d’amore sarà lasciarla andare e lasciarla felice con un altro”. E’ bene sottolineare che non si conosce la data esatta in cui Javier avrebbe messo il “mi piace”.

Ad ogni modo, il fandom della coppia resta con le antenne drizzate in attesa di nuovi sviluppi. Anche perché, almeno fino ad ora, né Helena né Javier hanno rotto il silenzio per mettere a tacere il gossip o confermarlo.