Elisabetta Gregoraci esce allo scoperto con Lodovico Patti: la foto che ufficializza l'amore

Elisabetta Gregoraci non si nasconde più. Dopo mesi di indiscrezioni, paparazzate e avvistamenti, la showgirl ha scelto i social per mostrare per la prima volta apertamente l'uomo che da tempo sarebbe al suo fianco: Lodovico Patti, giovane imprenditore originario di Lodi.

La conferma arriva dalla Malesia, dove i due stanno trascorrendo una vacanza insieme. Patti ha pubblicato una foto di coppia che Gregoraci ha successivamente ricondiviso nelle proprie storie Instagram: un gesto semplice, ma sufficiente per dare un carattere decisamente più pubblico a una relazione che fino ad ora era rimasta lontana dai canali social della conduttrice. Lo scatto sarebbe stato realizzato a Penang Hill, una delle località più suggestive del Paese asiatico.

Chi è Lodovico Patti

L'uomo che ha conquistato Elisabetta Gregoraci ha 28 anni ed è originario di Lodi. Non appartiene al mondo dello spettacolo e ha sempre mantenuto un profilo particolarmente riservato.

Patti lavora nell'azienda di famiglia, attiva nei settori dell'edilizia e del commercio del legname. Una vita, dunque, distante dai riflettori e dal mondo dello show business frequentato dalla compagna.

A far discutere sui social è stata soprattutto la differenza anagrafica. Gregoraci ha 46 anni e il nuovo compagno 28: oltre vent'anni li separano, un particolare che non sembra però rappresentare alcun ostacolo per la coppia.

Una relazione vissuta lontano dai riflettori

Quella arrivata dalla Malesia non è la prima immagine dei due insieme. Da tempo il gossip aveva acceso i riflettori sulla loro frequentazione.

Le prime indiscrezioni risalgono già al 2025, mentre nei mesi scorsi Gregoraci e Patti erano stati fotografati insieme durante alcuni soggiorni lontano dalla quotidianità. Ad aprile erano emerse immagini di un weekend trascorso a Portofino, alimentando ulteriormente le voci su una relazione ormai consolidata.

Fino a quel momento, però, nessuno dei due aveva scelto di esporsi direttamente. Patti ha continuato a mantenere grande riservatezza, mentre Gregoraci non aveva fornito conferme esplicite attraverso i propri profili.

Adesso qualcosa sembra essere cambiato.

Lo scatto dalla Malesia cambia tutto

Dopo aver trascorso parte dell'estate in Sardegna con gli affetti più cari e con il figlio Nathan Falco, Gregoraci è partita per l'Asia insieme a Patti.

Ed è proprio durante il viaggio che è arrivata la foto destinata a mettere fine, almeno in parte, alle indiscrezioni: i due appaiono insieme e la conduttrice decide di ricondividere pubblicamente l'immagine. Anche altre testate hanno interpretato il gesto come la prima vera uscita social della coppia.

Per Gregoraci si tratta di una scelta significativa. Dopo la fine del matrimonio con Flavio Briatore, dal quale si è separata nel 2017, la showgirl aveva sempre mantenuto una certa discrezione sulle relazioni successive, anche quando il gossip le aveva attribuito nuovi compagni. Tra questi anche l'imprenditore Giulio Fratini, con il quale ha avuto una relazione terminata prima dell'inizio delle indiscrezioni su Patti.

Ora la strategia della riservatezza sembra essersi almeno in parte interrotta. Nessun annuncio ufficiale, nessuna lunga dichiarazione d'amore: è bastata una fotografia dalla Malesia.

E per i follower di Elisabetta Gregoraci il messaggio è apparso piuttosto chiaro: nella vita della conduttrice c'è un nuovo amore e, questa volta, lei ha scelto di mostrarlo.