Stefano De Martino torna con Affari Tuoi, ecco la data della prima puntata

Dopo la pausa estiva, Affari Tuoi è pronto a tornare su Rai 1. L’appuntamento con il game show dei pacchi è fissato per domenica 6 settembre, con Stefano De Martino nuovamente alla conduzione dopo il successo della passata stagione.

Al suo fianco ci sarà ancora Herbert Ballerina, ormai presenza fissa della trasmissione, mentre nel cast è confermata anche Martina Miliddi, chiamata ad accompagnare con i suoi momenti di danza le serate del programma.

De Martino ritrova Herbert Ballerina e Martina Miliddi

La pausa sarà durata poco più di un mese, prima di riaccendere la sfida tra i concorrenti, i pacchi e l’immancabile Dottore, figura centrale nel meccanismo che continua a conquistare milioni di telespettatori.

Per De Martino si apre così una nuova stagione particolarmente importante, dopo essere riuscito a imprimere la propria personalità a uno dei format più popolari della televisione italiana.

Con il ritorno di Affari Tuoi riprenderà soprattutto il duello dell’access prime time. Su Canale 5 continuerà infatti La Ruota della Fortuna, condotta da Gerry Scotti, che durante l’estate non ha interrotto la propria programmazione.

Quest’anno Rai 1 ha cercato di non lasciare completamente scoperta quella fascia oraria durante la pausa del programma dei pacchi, affidandosi a L’Eredità Summer con Marco Liorni. Dal 6 settembre, però, tornerà in campo il programma di punta della rete.

Affari Tuoi lascia il Teatro delle Vittorie

La novità più evidente della nuova edizione riguarderà lo studio televisivo. Affari Tuoi saluta infatti Roma e il Teatro delle Vittorie per trasferirsi negli studi Rai di Milano.

Non si tratta soltanto di un cambio di scenografia e location. L'addio al Teatro delle Vittorie rappresenta la conclusione di un pezzo importante della storia televisiva italiana: negli anni, infatti, quello studio ha ospitato programmi e protagonisti entrati nell'immaginario del pubblico.

Proprio durante le ultime puntate della passata stagione, Stefano De Martino non aveva nascosto l'emozione per l'addio, lasciandosi andare alle lacrime nel salutare un luogo diventato casa anche per Affari Tuoi.

Dal 6 settembre, dunque, si ricomincia. Nuovo studio, stessa squadra e soprattutto gli stessi pacchi che ogni sera possono trasformare in pochi minuti la partita di un concorrente. E con il ritorno di De Martino si riaccende anche una delle sfide televisive più interessanti della stagione: Affari Tuoi contro La Ruota della Fortuna.