Matrimonio a prima vista, svelati i sei protagonisti della nuova edizione

Tutto pronto per il ritorno di Matrimonio a prima vista. Da mercoledì 2 settembre prenderà il via su Real Time la diciassettesima edizione del docu-reality che porta all’altare perfetti sconosciuti, chiamati a incontrarsi per la prima volta proprio nel giorno delle nozze. Le puntate saranno disponibili in anteprima su Discovery+.

A decidere gli abbinamenti saranno ancora una volta gli esperti Nada Loffredi, Andrea Favaretto e Giulia Davanzati, che proveranno a formare le tre coppie sulla base delle caratteristiche personali, delle aspettative e delle affinità dei partecipanti.

In attesa di conoscere gli accoppiamenti, sono stati svelati i sei protagonisti della nuova edizione: Adele, Giulia e Sonia tra le donne; Fabio, Fabrizio e Ivan tra gli uomini.

Adele, 39 anni, arriva da Salerno

Tra le protagoniste c'è Adele, 39 anni, di Salerno. La sua storia personale è segnata soprattutto dal forte legame con il padre, scomparso un anno fa, una perdita che le ha provocato un dolore profondo. Più complesso, invece, il rapporto avuto nel corso degli anni con la madre.

Ama viaggiare, allenarsi e trascorrere il tempo con gli amici. Oggi sente di essere pronta per una relazione importante e cerca al proprio fianco un uomo maturo, affidabile e capace di ascoltarla. Per Adele matrimonio e famiglia rappresentano ancora valori nei quali credere profondamente.

Giulia cerca un uomo capace di sorprenderla

Giulia ha 32 anni, vive a Torino e lavora come responsabile del recupero crediti. È molto legata alle sorelle, mentre non ha mai conosciuto il padre biologico. Anche l'ambiente di lavoro occupa un posto importante nella sua vita, tanto da considerare i colleghi una sorta di seconda famiglia.

Pratica pole dance, ama mettersi alla prova e cerca continuamente nuovi stimoli. In amore si definisce romantica e sogna un uomo che sappia conquistarla anche attraverso piccoli gesti spontanei.

Sonia e il tradimento che ha segnato il suo matrimonio

Una storia sentimentale particolarmente dolorosa è quella di Sonia, 38 anni, di Torino, insegnante di ginnastica ritmica.

Alle spalle ha un matrimonio durato dieci anni e terminato dopo aver scoperto il tradimento del marito con la sua testimone di nozze. Un'esperienza difficile che non le ha però fatto perdere la voglia di innamorarsi. Oggi cerca un uomo dinamico, ma soprattutto capace di regalarle quella serenità che desidera.

Fabio, romantico e molto legato alla famiglia

Tra gli uomini c'è Fabio, 38 anni, comproprietario di un laboratorio di pasticceria e di un locale che unisce ristorante giapponese e pizzeria.

Grande lavoratore, vive nella villetta di famiglia e insieme alla sorella si prende cura della madre, rimasta invalida in seguito a un ictus. Ha avuto una sola relazione davvero importante, durata sette anni. Si considera romantico e sincero e dice di amare ascoltare e sorprendere la persona che ha accanto.

Fabrizio è già papà e non esclude un altro figlio

Fabrizio ha 43 anni e vive a Piacenza. È padre di una bambina di otto anni, che rappresenta una presenza fondamentale nella sua vita, e ha mantenuto un rapporto sereno con l'ex moglie.

Appassionatissimo di motori, gestisce una community europea dedicata ai club Mustang. Cerca una donna disposta a condividere la sua quotidianità e, soprattutto, capace di accogliere anche sua figlia. Non esclude, inoltre, la possibilità di diventare nuovamente padre.

Ivan sogna un amore come quello dei genitori

Completa il gruppo Ivan, 39 anni, di Torino, responsabile di un punto vendita della grande distribuzione organizzata.

Figlio unico, ama la casa, la lettura, l'allenamento, i musei e il cinema. Il suo modello sentimentale è rappresentato dal rapporto costruito dai genitori e vorrebbe riuscire a trovare una donna con la quale creare un legame altrettanto solido.

Ivan attribuisce inoltre grande importanza alla spiritualità e da alcuni anni fa parte di un ordine cavalleresco di tradizione cristiana.

Ora resta la domanda che accompagna da sempre Matrimonio a prima vista: chi sposerà chi? Saranno gli esperti a svelare le tre coppie chiamate a pronunciare il fatidico “sì” davanti a una persona incontrata soltanto pochi istanti prima.