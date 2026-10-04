Terremoto al GF Vip, Valeria Marini vuole lasciare la Casa: «Basta, me ne vado»

Serata movimentata nella Casa del Grande Fratello Vip. A scatenare la reazione di Valeria Marini è stata la festa organizzata per il compleanno di Giacomo Gallani, alla quale poteva partecipare soltanto una parte dei concorrenti. Il Grande Fratello ha infatti escogitato un particolare meccanismo: Gallani doveva scegliere la prima invitata, che a sua volta avrebbe indicato un uomo e così via, alternando uomini e donne fino all'esaurimento degli inviti. Una sorta di catena che ha inevitabilmente lasciato fuori alcuni inquilini.

La catena degli inviti lascia fuori Valeria

Giacomo ha scelto Marina La Rosa, che ha invitato Andreas Müller. Da lì la catena è proseguita con Guendalina Tavassi, Alessandro Roncaccia, Piera Meloni, Jonathan Kashanian, Megan Ria, Alessandro Varsi e Giulia Provvedi. Valeria Marini è rimasta fuori dal party insieme ad altri concorrenti e non ha nascosto la propria amarezza.

La showgirl ha interpretato l'episodio come l'ennesima esclusione dalle attività della Casa e si è lasciata andare a un duro sfogo. TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

«Non ho più voglia di stare qui, me ne voglio andare», ha detto, annunciando l'intenzione di lasciare il reality. Marini ha lamentato di sentirsi continuamente messa da parte e ha rivolto parole dure anche agli altri concorrenti: «Voi non siete nemmeno miei amici, mi escludete da tutto».

Marina e Giulia le offrono il loro posto

A quel punto diversi gieffini hanno cercato di tranquillizzarla. Marina La Rosa e Giulia Provvedi si sono dette disponibili persino a cederle il proprio invito, ma Valeria ha rifiutato. «Non voglio prendere il posto di nessuno», ha ribadito, spiegando di non sentirsi più a proprio agio nella Casa e tornando a parlare della possibilità di raggiungere la madre.

Lo sfogo è proseguito tra rabbia e lacrime. «Mi sento inutile. Anche io ho bisogno delle mie carezze al cuore», ha confidato la showgirl, sottolineando quanto per lei sia importante sentirsi coinvolta nelle attività legate allo spettacolo. Successivamente ha però chiarito agli altri concorrenti che il problema non era realmente il loro comportamento: «Non c'entrate niente voi». Anche il sito ufficiale del programma conferma che, dopo il Confessionale, Valeria ha avuto un confronto con Guendalina Tavassi e ha spiegato che la sua reazione era legata soprattutto a un momento di fragilità personale e familiare.

Valeria Marini resta nella Casa

La minaccia di abbandono, almeno per il momento, non si è trasformata in un ritiro. Dopo essere stata consolata dagli altri concorrenti e in particolare da Alex Belli, Valeria Marini si è progressivamente calmata ed è rimasta nella Casa del Grande Fratello Vip.

La festa di compleanno di Giacomo Gallani, dunque, ha regalato al reality una dinamica decisamente inattesa. E lo sfogo di Valeria potrebbe diventare uno degli argomenti della prossima puntata, soprattutto alla luce delle tensioni già emerse tra la showgirl e alcuni coinquilini.