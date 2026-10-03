Guendalina Tavassi smaschera Jonathan Kashanian: «Ecco cosa mi suggerì prima del GF Vip»

Al Grande Fratello Vip torna a far discutere il tema dei presunti contatti tra concorrenti prima dell’ingresso nella Casa.

Questa volta al centro delle polemiche ci sono Guendalina Tavassi e Jonathan Kashanian. Dopo una serie di scontri con il coinquilino, Tavassi ha raccontato ad Andreas Muller, Giulia Provvedi e Marina La Rosa di avere ricevuto, alcune settimane prima dell'inizio del reality, una videochiamata da Jonathan durante la quale lui le avrebbe suggerito di creare delle dinamiche sentimentali all'interno del programma.

Il racconto della videochiamata

Secondo la versione di Guendalina, a metterla in contatto con Kashanian sarebbe stata una sua cara amica. TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

«Lui è la persona che mi ha deluso più di tutti, ma anche per una cosa che è successa fuori da qui. Lui è amico di una delle mie più care amiche e questa ragazza mi ha detto: “Guarda che lui ti vuole parlare perché tra poco entrate al GF Vip”», ha raccontato.

Da qui la videochiamata che, sempre secondo Tavassi, avrebbe provocato anche la reazione contrariata del suo compagno: «Cuore si è arrabbiato molto. Dovete sentire che ha detto in videochiamata, mentre in casa c’erano anche i miei figli. A un certo punto mi ha detto: “Guenda, ma tu devi andare con qualcuno lì dentro”».

Andreas Muller ha accolto il racconto con una risata: «Non ce la faccio, te ne esci con dei racconti che sembra te li sia studiati in piena notte». Guendalina ha però ribadito: «Io te lo giuro che è tutto vero». Si tratta, al momento, della versione fornita dalla concorrente, non accompagnata da elementi che consentano di verificare contenuto e contesto della presunta telefonata.

Lo scontro tra Guendalina e Jonathan

Le tensioni tra i due erano esplose già nei giorni precedenti. Tavassi ha più volte accusato Kashanian di non esporsi abbastanza e di mantenere buoni rapporti con tutti per evitare le nomination. «Questi non si arrabbiano mai e non dicono quello che pensano per non essere nominati e andare avanti il più possibile. Io quelli così li chiamo i topi ballerini», ha dichiarato. Nel corso della sesta puntata, Ilary Blasi ha mostrato alcune clip delle accuse e Jonathan ha respinto la ricostruzione della coinquilina, sostenendo di prendere posizione quando lo ritiene necessario e non su richiesta degli altri.

La discussione ha inevitabilmente diviso anche il pubblico sui social: da una parte chi considera Guendalina troppo aggressiva nei giudizi, dall’altra chi vede nell'atteggiamento conciliante di Jonathan una possibile strategia di gioco. Non è possibile, allo stato attuale, stabilire se Kashanian stia effettivamente seguendo una strategia precisa, ma il suo modo di affrontare i conflitti appare molto diverso da quello della Tavassi: mentre Guendalina tende allo scontro diretto, Jonathan prova spesso a spegnere le tensioni e a riportare la calma tra i concorrenti. Due modi opposti di vivere la Casa che, con ogni probabilità, continueranno a scontrarsi.