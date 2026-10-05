Cristian Mascolino e Nicole Cena dopo Temptation Island: un indizio svela come stanno le cose

Cristian Mascolino e Nicole Cena stanno ancora insieme? Nessuna foto di coppia, nessuna dichiarazione ufficiale e massimo riserbo sui social. Eppure, un dettaglio apparso nelle ultime storie pubblicate dai due sembra lasciare pochi dubbi: la frequentazione nata dopo Temptation Island starebbe proseguendo lontano dai riflettori.

A insospettire i fan è stato un particolare che non è passato inosservato: lo stesso letto compare nei contenuti condivisi da Nicole e Cristian, facendo pensare che i due si trovassero nella stessa stanza.

Il dettaglio che non sfugge ai fan

Nicole ha pubblicato un selfie allo specchio. Sullo sfondo si vede un letto con una caratteristica testata in ferro battuto e, soprattutto, si intravedono delle gambe maschili. TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

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Fin qui nulla che possa identificare la persona presente nella stanza. A rendere tutto più interessante, però, è stata una storia pubblicata da Cristian: nel suo contenuto compare un letto che sembra essere proprio lo stesso mostrato poco prima da Nicole.

La coincidenza è stata immediatamente notata dai fan di Temptation Island, che hanno interpretato le due immagini come un indizio della presenza di Cristian e Nicole nello stesso posto.

Non c’è, almeno per il momento, una conferma esplicita da parte dei diretti interessati, ma i due sembrerebbero continuare a frequentarsi.

La rottura tra Cristian e Soraya

Cristian Mascolino aveva partecipato all’ultima edizione di Temptation Island insieme a Soraya Sabetta. I due erano arrivati nel programma con una relazione già attraversata da diversi problemi e il viaggio nei sentimenti non era riuscito a ricucire il rapporto. Durante il falò di confronto finale avevano infatti deciso di lasciarsi, scelta successivamente confermata anche a distanza di un mese dalla conclusione del programma.

Soraya, nel frattempo, aveva spiegato di non aver dato seguito alla conoscenza con il single Dimitri Hristov, con il quale si era creato un certo feeling all’interno del villaggio.

Cristian e Nicole dopo Temptation Island

Per Cristian le cose sono andate diversamente. Dopo la rottura con Soraya, l’ex protagonista del reality aveva raccontato di avere iniziato una frequentazione con Nicole Cena. Cristian aveva già notato Nicole durante la permanenza nel villaggio, ma aveva preferito non avvicinarsi a lei per rispetto della relazione che ancora lo legava a Soraya. Solo dopo la conclusione della sua storia sentimentale i due hanno quindi iniziato a conoscersi fuori dalle telecamere.

Durante lo speciale E poi… E poi, Cristian aveva confermato che la frequentazione con Nicole stava continuando, senza però aggiungere particolari sulla natura del loro rapporto.

Una relazione vissuta lontano dai social?

Da allora Cristian e Nicole hanno scelto la strada della massima discrezione. Niente fotografie insieme, dediche romantiche o contenuti che possano ufficializzare una relazione. Una riservatezza che, inevitabilmente, ha aumentato la curiosità di chi li segue e si domanda se la conoscenza sia andata avanti oppure si sia interrotta.

Le ultime storie social sembrano ora fornire una risposta. Quel letto apparso nei contenuti di entrambi potrebbe essere la conferma indiretta che Cristian e Nicole continuano a vedersi.

Per parlare ufficialmente di una nuova coppia bisognerà attendere eventualmente le loro parole. Ma, almeno a giudicare dagli ultimi indizi, la frequentazione sembra tutt’altro che conclusa.