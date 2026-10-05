Grande Fratello, Yulia Bruschi svela perché è finita con Giglio: «Ero pronta a trasferirmi per lui»

Tra i protagonisti più discussi della sua edizione del Grande Fratello c’è stata sicuramente Yulia Bruschi, che nella Casa aveva fatto parlare di sé soprattutto per il rapporto nato con Luca Giglioli, detto Giglio, diventato poi una vera storia d’amore anche lontano dalle telecamere.

Una relazione durata circa due anni e mezzo, arrivata però al capolinea. Yulia ne ha parlato apertamente durante un’intervista concessa a Giada Di Miceli nel programma Non succederà più, in onda su Radio Radio.

Yulia dopo il Grande Fratello: «Spero di tornare in televisione»

A distanza di due anni dal reality, Yulia racconta di avere ritrovato serenità e di essere concentrata sul lavoro. Continua a fare la modella e ha anche altri progetti che, per scaramanzia, preferisce non anticipare: «Lavoricchio, lavoro. Faccio sempre la modella e avrei altri progetti in mente, però siccome sono scaramatica non li dico. Speriamo di rivederci in televisione». TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

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Se potesse tornare indietro rifarebbe il Grande Fratello, anche se con un atteggiamento diverso: «Mi concentrerei forse un po’ più su me stessa. Non mi pento di niente, penso sia stata una delle cose più belle in assoluto. Lo rifarei, ma entrerei con il cuore leggero, da sola e parlando molto più di me».

Le amicizie rimaste dopo il reality

Tra le persone conosciute nella Casa e ancora presenti nella sua vita c’è Luca Calvani, che Yulia considera uno dei suoi punti di riferimento: «È uno dei miei angeli. È una persona sempre presente, ha sempre una parola per me, un consiglio. Mi chiama tanto e mi segue anche da lontano». L’ex gieffina sente ancora Federica Petagna, Eleonora Cecere, Michael Castorino, Lorenzo Spolverato e Stefano Tediosi. Buoni rapporti anche con Jessica Morlacchi: «Mi ha fatto gli auguri di compleanno, è stata molto carina. Ci commentiamo delle cose, ci seguiamo e abbiamo anche il numero di telefono».

Si è invece allentato il rapporto con Pamela Petrarolo, alla quale era stata molto legata durante il programma: «Non la sento più, nonostante fosse un po’ come una madrina per me. Dentro la Casa i rapporti si sono creati anche un po’ forzatamente. Nella vita reale rimangono in piedi quelli che abbiamo voglia di continuare a coltivare».

La fine della storia con Giglio: «C’è ancora sentimento»

La parte più intima dell’intervista riguarda inevitabilmente la fine della relazione con Giglio. Yulia ha chiarito che dietro la separazione non ci sarebbero stati tradimenti o episodi traumatici, ma soprattutto una diversa visione del futuro: «Sono stati due anni e mezzo bellissimi, una storia bellissima. Ci siamo lasciati anche con tanta amarezza perché non è successo niente. Non ci siamo traditi, non ci siamo fatti del male. Noi ci siamo amati tanto e c’è ancora tanto sentimento».

Una decisione condivisa e tutt’altro che semplice: «Nessuno ha troncato con nessuno, nessuno ha fatto male a nessuno. È stata tosta, è dura anche parlarne. Io provo ancora un forte sentimento perché sono stata insieme a una persona che ho amato tantissimo. Il sentimento non può passare dall’oggi al domani».

Il nodo della convivenza

A dividere definitivamente la coppia sarebbe stato soprattutto il progetto di andare a vivere insieme. Giglio ha la propria realtà familiare e lavorativa a Reggio Emilia, mentre Yulia vive a Lucca. Lei sarebbe stata pronta a cambiare città per amore: «La decisione di andare a convivere, di mettere tutto in gioco in un’altra città per una persona, io l’ho già fatto ed ero disposta a farlo per Giglio. Assolutamente sì. Però le cose si devono fare insieme. Non siamo più due ragazzini. Io avrei voluto, evidentemente dall’altra parte non c’era la possibilità». Nonostante la separazione, i rapporti sarebbero rimasti buoni: «Ci sentiamo, ci vogliamo bene. Lui è presente e io uguale per lui». Yulia conserva inoltre un ricordo molto positivo della famiglia dell’ex compagno: «Ho trovato una famiglia che mi ha accolta e mi ha voluto molto, molto bene». E su un possibile ritorno di fiamma non chiude completamente la porta: «Un ritorno? Non lo so, non saprei».

La rottura tra Tommaso e Maria Vittoria

Yulia ha infine commentato anche la separazione tra Tommaso Franchi e Maria Vittoria Minghetti, altra coppia nata nella stessa edizione del Grande Fratello. Senza voler fare paragoni, l’ex gieffina vede alcune difficoltà simili, dalla distanza alla differenza d’età fino alla necessità di cambiare vita per costruire qualcosa insieme: «Mettere in ballo la propria vita e dire a cuor leggero “vado e mi dedico completamente” richiede coraggio. Però se l’altra persona non si sente pronta, come fai? A un certo punto devi trarre delle conclusioni nella vita. Casa, traslocare, costruire delle cose insieme: non è semplice. Però a un certo punto della relazione lo devi fare».