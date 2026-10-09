Amici 26, anticipazioni: la classe, i nuovi docenti e la rivoluzione nella scuola

Amici 26 cambia pelle e rompe con il passato. Il talent di Maria De Filippi rivoluziona il corpo docente, introduce nuove regole per l'assegnazione dei banchi e, per la prima volta, apre le porte anche a judo e pugilato. Ma a catalizzare l'attenzione sono soprattutto tre nomi: Amadeus, Ambra Angiolini e Samurai Jay, protagonisti di un rinnovamento che promette di modificare gli equilibri della scuola. Secondo le anticipazioni diffuse da SuperGuidaTv, saranno 25 i giovani talenti chiamati a mettersi alla prova, anche se per nessuno di loro il posto è ancora garantito.

Addio ai professori, arrivano i responsabili artistici

La trasformazione parte dagli insegnanti, che cambiano denominazione e diventano responsabili artistici. Per il canto spazio a Rudy Zerbi, Amadeus e Samurai Jay, mentre a seguire i ballerini saranno Lorella Cuccarini, Ambra Angiolini e Alessandra Celentano. Una squadra che mescola esperienza televisiva, competenze artistiche e nuove tendenze musicali. L'arrivo di Amadeus rappresenta una delle scelte più sorprendenti, considerando il suo prestigioso percorso nel mondo della musica e della televisione. Curiosità anche per Ambra Angiolini, già apprezzata come giudice di X Factor, ma meno conosciuta per le sue competenze nella danza. Samurai Jay, invece, porta nella scuola una ventata di freschezza, diventando il più giovane insegnante nella storia del programma.

Venticinque aspiranti allievi, ma la maglia non basta

La competizione comincia ancora prima dell'assegnazione dei banchi. I 25 ragazzi selezionati hanno ottenuto almeno un sì durante le audizioni, conquistando soltanto la maglia d'ingresso. Per diventare allievi a tutti gli effetti dovranno convincere i responsabili artistici durante le successive valutazioni. Chi riceverà due consensi potrà scegliere da chi farsi seguire. TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

Tra gli aspiranti cantanti figurano Kashmire, Saitta, Jed, Aura, Shari, Nicolò, Andrea Heros, Manuel, Tìaso, Posniak ed Erness. Per il ballo sono stati annunciati Napo, Celeste, Anna, Anna Messina, Clara, Riccardo e Lollo. Tra le curiosità spicca il ritorno televisivo di Shari, già in gara al Festival di Sanremo sotto la direzione artistica di Amadeus. Proprio quest'ultimo avrebbe deciso di non concederle il suo sì, motivando la scelta con il percorso artistico già condiviso in passato.

La sorpresa più grande arriva dallo sport

La vera rottura con la tradizione riguarda però l'ingresso di due discipline finora estranee alla scuola. India, atleta di judo, e Gabriele, giovane pugile, saranno protagonisti di un percorso parallelo a quello di cantanti e ballerini. Ogni settimana dovranno confrontarsi con uno sfidante esterno e soltanto una vittoria consentirà loro di continuare l'avventura. A giudicare le prestazioni saranno esperti delle rispettive discipline.

Una scelta che amplia la formula storica del programma e introduce una nuova dimensione competitiva. Amici 26 punta così a rinnovarsi senza rinunciare alla propria identità, scommettendo su volti popolari, giovani talenti e una contaminazione tra spettacolo e sport che potrebbe rappresentare la novità più interessante della stagione.