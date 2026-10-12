Giovanni Grazioso, “effetto Uomini e Donne”: brioche più care? Scoppia la polemica social

Da protagonista amatissimo di Temptation Island a personaggio discusso di Uomini e Donne. Non sembra essere un periodo particolarmente fortunato per Giovanni Grazioso, che dopo aver conquistato il pubblico con la sua umiltà e genuinità, è finito al centro di numerose polemiche.

Dall'entusiasmo di Temptation Island alle critiche a Uomini e Donne

Apprezzato durante l'ultima edizione di Temptation Island, Giovanni sembrava aver trovato nel trono di Uomini e Donne una nuova opportunità per voltare pagina dopo la fine della relazione con Sabrina Soussi.

L'entusiasmo iniziale per il suo ingresso negli studi Elios, però, avrebbe lasciato progressivamente spazio alle critiche. Stando alle anticipazioni delle ultime registrazioni, il giovane siciliano sarebbe stato contestato per alcuni suoi atteggiamenti, tanto da ricevere anche un richiamo da parte di Maria De Filippi. TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

Scoppia la polemica sul prezzo delle brioche

Ad alimentare ulteriormente le discussioni è arrivata un'indiscrezione circolata nelle ultime ore sui social.

Secondo quanto segnalato da alcuni utenti, il prezzo delle brioche vendute da Giovanni sarebbe aumentato da 3 a 5 euro. Un rincaro che diversi commentatori hanno interpretato come un tentativo di sfruttare la popolarità conquistata grazie alla televisione.

Le segnalazioni hanno rapidamente alimentato il dibattito, tra commenti ironici, critiche e meme.

Nessuna conferma ufficiale da Giovanni

Al momento, tuttavia, non risulta alcuna conferma ufficiale dell'aumento dei prezzi da parte del diretto interessato. La vicenda resta dunque confinata alle indiscrezioni social, ma contribuisce ad alimentare le discussioni intorno al nuovo tronista, passato in poco tempo dall'affetto del pubblico alle prime contestazioni.

Per Giovanni Grazioso, insomma, l'esperienza a Uomini e Donne sembra essere cominciata tra qualche difficoltà di troppo.