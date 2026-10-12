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Uomini e Donne, ritorno di fiamma tra due ex protagonisti del Trono Over: spunta la foto del bacio

Uomini e Donne, ritorno di fiamma tra due ex protagonisti del Trono Over: spunta la foto del bacio

Dopo le incomprensioni e l’addio al programma, la passione sembra essersi riaccesa lontano dalle telecamere

(1 minuto di lettura)
A cura di Annalisa Accardo

Sembra essere sbocciato l’amore tra Isabella e Diego De Fazio, ex protagonisti del Trono Over di Uomini e Donne. Dopo aver interrotto bruscamente la loro frequentazione durante il dating show condotto da Maria De Filippi, i due si sarebbero ritrovati lontano dalle telecamere. A far pensare a un ritorno di fiamma sono alcune immagini apparse sui social, nelle quali si scambiano un bacio.

La loro conoscenza era iniziata negli studi del programma di Canale 5, dove era nata una forte attrazione, culminata in baci e momenti di intimità. La relazione, però, si era interrotta quando Isabella aveva scoperto che Diego aveva raccontato ad altre persone alcuni dettagli della notte trascorsa insieme. La dama, delusa e umiliata dalla mancanza di discrezione del cavaliere, aveva deciso di chiudere la frequentazione. Dopo un acceso confronto in studio, Diego aveva iniziato a conoscere un’altra dama, Elisa, ma anche questa esperienza non aveva avuto l’esito sperato. Entrambi avevano poi lasciato il programma.

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Ora, lontani dalle dinamiche televisive, Isabella e Diego sembrano aver ritrovato la complicità perduta. A documentare il riavvicinamento è stata la pagina Instagram Ilvostropensierogossip, che ha pubblicato immagini inedite dei due ex protagonisti durante una serata: prima si abbracciano, poi si scambiano un bacio. Un gesto che alimenta le voci su un possibile ritorno di fiamma. Per il momento non è arrivata una conferma ufficiale da parte dei diretti interessati, ma le immagini lasciano pensare a un riavvicinamento. Che sia finalmente arrivato il lieto fine per i due ex protagonisti di Uomini e Donne? 

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