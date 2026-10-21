Antonella Fiordelisi, affondo su Fratini e Morello: «Lo hanno visto insieme a lei, ho fatto bene a lasciarlo»

Antonella Fiordelisi torna a parlare della fine della sua storia d’amore con Giulio Fratini e della discussa frequentazione dell’imprenditore con Federica Morello, attuale concorrente del Grande Fratello Vip. Lo ha fatto mercoledì 21 ottobre nel salotto di La Volta Buona, il programma di Rai 1 condotto da Caterina Balivo, raccontando la propria versione di una vicenda sentimentale che da settimane alimenta il gossip e le polemiche sui social.

Una storia che coinvolge non soltanto un amore finito, ma anche un’amicizia la cui effettiva natura è diventata oggetto di un acceso confronto a distanza tra le due donne.

Pubblicità

Antonella Fiordelisi a La Volta Buona: «Avevo un sesto senso»

Ospite di Caterina Balivo, Antonella ha ripercorso gli ultimi mesi della relazione con Giulio Fratini, spiegando di aver percepito un cambiamento nell’atteggiamento del compagno. Una situazione che l’avrebbe spinta a chiedere spiegazioni, fino alla proposta di Fratini di concedersi una pausa.

TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

«Io decido di chiudere perché sono una che non si accontenta di niente. Avevo questo sesto senso e lo lascio. Lui decide di fare questa pausa, ma io le pause le faccio solo dal parrucchiere, non esistono le mezze temperature. E poi succede che mi vengono a dire che lui era stato visto con una mia amica (Federica Morello, ndr) che gli ho fatto conoscere io. Quindi ho fatto bene a lasciarlo».

Dalla rottura alle prime frecciatine sui social

La relazione tra Antonella Fiordelisi e Giulio Fratini si è conclusa dopo un periodo di crisi. In seguito, l’influencer aveva pubblicato sui social messaggi interpretati come frecciatine rivolte all’ex compagno e alla donna che avrebbe iniziato a frequentare. Le indiscrezioni avevano rapidamente individuato i protagonisti in Fratini e Federica Morello.

Guendalina Tavassi riaccende il gossip al Grande Fratello Vip

Con l’ingresso di Federica Morello nella Casa, la vicenda è diventata argomento di conversazione tra i concorrenti. Guendalina Tavassi ne ha parlato con Marina La Rosa, riportando le voci sulla frequentazione tra Morello e l’ex fidanzato di Antonella Fiordelisi, pur senza poterle confermare direttamente.

G

Il gossip e la TV che segui, prima degli altri Scegli TorreSette come fonte preferita su Google. Bastano due tap: si apre Google, tocchi TorreSette e confermi.

Federica Morello contesta il racconto dell’amicizia

Federica Morello ha respinto la definizione di amica intima di Antonella Fiordelisi. Secondo la sua versione, le due si sarebbero conosciute in occasione di un impegno professionale. Ha confermato di aver dormito a casa di Antonella, ma ha fornito una spiegazione diversa sulle circostanze dell’ospitalità. Il punto di maggiore contrasto resta proprio la natura del rapporto tra le due donne.

Le chat WhatsApp pubblicate da Antonella

Antonella Fiordelisi ha poi condiviso sui social alcuni screenshot di conversazioni WhatsApp, presentandoli come prova della confidenza con Federica Morello. Nei messaggi mostrati, l’interlocutrice attribuita a Morello avrebbe ringraziato Antonella per l’ospitalità. Le conversazioni sono diventate un nuovo elemento del confronto pubblico, pur non potendo chiarire da sole quanto fosse profondo il loro legame.

Pubblicità

La ricostruzione di Gabriele Parpiglia

Sulla vicenda è intervenuto anche Gabriele Parpiglia, proponendo una lettura diversa: secondo la sua ricostruzione, la relazione tra Giulio Fratini e Antonella Fiordelisi sarebbe già terminata quando l’imprenditore ha iniziato a frequentare Federica Morello. Non ci sarebbe stata, dunque, una sovrapposizione sentimentale. Una versione che resta distinta dalle dichiarazioni dei diretti interessati.

L’aereo per Federica e il messaggio dalla Casa

A riaccendere l’attenzione sulla frequentazione è stato anche uno striscione trasportato da un aereo sopra la Casa del Grande Fratello Vip, con un messaggio affettuoso per Federica Morello. L’episodio è stato interpretato come un segnale di vicinanza, mentre la concorrente ha mantenuto prudenza nel definire pubblicamente il proprio rapporto con Giulio Fratini.

Le nuove dichiarazioni e le domande ancora aperte

Le parole pronunciate a La Volta Buona riportano al centro il punto di vista di Antonella Fiordelisi: la crisi con Fratini sarebbe maturata prima che lei venisse informata della frequentazione con Morello. Quella notizia, secondo il suo racconto, avrebbe confermato la scelta di chiudere.

Resta aperta la divergenza tra le versioni delle due donne. Per Antonella il rapporto con Federica era un’amicizia; per Federica, invece, una semplice conoscenza. La storia d’amore è finita, ma il confronto sulle circostanze della rottura continua a far discutere.