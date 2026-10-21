Uomini e Donne, Giorgia Angeloni sospende il trono: il padre sarebbe in gravissime condizioni

Momento delicato per Giorgia Angeloni, protagonista del trono classico di Uomini e Donne. La 25enne romana avrebbe deciso di sospendere temporaneamente la sua esperienza nel programma di Canale 5, condotto da Maria De Filippi, per stare vicino al padre, le cui condizioni di salute si sarebbero aggravate.

La tronista non ha partecipato alla registrazione di martedì 20 ottobre. Secondo quanto riportato da ComingSoon e Libero Magazine, l’assenza sarebbe legata proprio alla situazione familiare e non alle vicende sentimentali nate in trasmissione.

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Il padre convive da anni con il Parkinson

Il padre di Giorgia Angeloni è affetto da Parkinson, diagnosticato quando aveva 50 anni. La giovane aveva già raccontato pubblicamente quanto la malattia avesse inciso sulla vita familiare e quanto fosse importante per lei trascorrere del tempo con il genitore.

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«Cerco di fargli vivere dei momenti di allegria, nonostante la sua vita non sia affatto allegra o semplice. Per quello che posso, cerco di rendergli le giornate migliori portandolo a fare una passeggiata o magari mangiando insieme un gelato».

Sono le parole pronunciate dalla tronista nel video di presentazione diffuso da WittyTV. Una testimonianza del forte legame con il padre, oggi al centro delle preoccupazioni della famiglia.

La pausa dal programma di Maria De Filippi

Giorgia Angeloni, laureata in Psicologia, aveva iniziato il suo percorso a Uomini e Donne alla fine di agosto. Dopo le prime conoscenze con i corteggiatori e i confronti in studio, l’esperienza televisiva sarebbe stata messa in pausa per dare priorità alla famiglia.

Non è stato però annunciato ufficialmente un abbandono definitivo del trono. Resta da chiarire se e quando la giovane tornerà a partecipare alle registrazioni.