Antonella Fiordelisi svela i retroscena su Fratini e Morello: «Tra loro è già finita, lui chiede con chi stia io»

Antonella Fiordelisi torna a parlare della fine della sua storia d’amore con l’imprenditore Giulio Fratini. Ospite di La Volta Buona, il programma di Rai 1 condotto da Caterina Balivo, l’influencer ha raccontato i motivi della rottura, soffermandosi anche sulla presunta frequentazione dell’ex fidanzato con una sua amica.

Dall’innamoramento ai primi segnali di crisi

La relazione, secondo quanto raccontato dalla Fiordelisi, era iniziata nel migliore dei modi. Giulio si era mostrato premuroso e presente, sorprendendola con gesti romantici e attenzioni particolari, tra cui un viaggio alle Maldive organizzato dopo appena un mese di frequentazione.

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«Inizialmente è stato tutto bellissimo: mi ha corteggiato nel modo giusto, era presente», ha ricordato Antonella, spiegando di aver apprezzato anche la presenza del compagno tra il pubblico di Tale e Quale Show, nonostante la sua scarsa passione per la televisione.

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Con il passare dei mesi, però, qualcosa sarebbe cambiato. A partire da marzo, l’ex concorrente del Grande Fratello Vip avrebbe iniziato ad avvertire un progressivo allontanamento del fidanzato.

La richiesta di una pausa e la decisione di lasciarlo

Antonella ha spiegato di aver affrontato direttamente Giulio, manifestandogli il proprio disagio per una relazione che, a suo giudizio, non stava più crescendo. La risposta dell’imprenditore sarebbe stata la richiesta di una pausa di sette giorni. Una proposta che l’influencer non ha voluto accettare.

«Io decido di chiudere perché non sono una che si accontenta di niente. Le pause non le accetto», ha dichiarato.

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La scoperta della presunta frequentazione con un’amica

Il retroscena più sorprendente riguarda quanto sarebbe accaduto dopo la separazione. Antonella ha raccontato di aver ricevuto alcune segnalazioni sui social secondo cui Giulio sarebbe stato visto in compagnia di una sua amica (Federica Morello ndr), conosciuta proprio durante la loro relazione.

«Nel frattempo sui social mi hanno riferito che lui era stato visto con una mia amica che lui ha conosciuto con me», ha spiegato.

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Già in precedenza l’influencer aveva pubblicato un messaggio social particolarmente pungente, accusando l’ex di aver frequentato una sua amica per farle un dispetto. Si tratta, comunque, della versione raccontata dalla Fiordelisi, senza che nell’intervista riportata emerga una conferma da parte di Fratini.

Antonella Fiordelisi è di nuovo fidanzata?

Secondo quanto dichiarato dall’influencer, anche la frequentazione tra Giulio e la sua amica sarebbe terminata. «Loro non stanno più insieme, anzi lui chiede con chi stia io», ha affermato, lasciando intendere che l’ex compagno sarebbe ancora interessato alla sua vita sentimentale.

Quanto alla possibilità di un nuovo amore, Antonella ha preferito mantenere il riserbo: «In questo momento preferisco tenere le cose per me».

Una risposta che lascia aperti gli interrogativi sulla sua attuale situazione sentimentale.