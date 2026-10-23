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GF Vip, anticipazioni 23 ottobre: la Casa si spacca, scoppiano le liti, arriva il primo bacio e il verdetto del televoto
Torna questa sera, venerdì 23 ottobre, su Canale 5 la dodicesima puntata del Grande Fratello Vip 9. Alla conduzione Ilary Blasi, affiancata dalle opinioniste Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici. Al centro della diretta ci saranno le divisioni nella Casa, i rapporti sentimentali e il verdetto del televoto.
Valeria Marini e Giulia Provvedi, confronto ad alta tensione
Il clima tra Valeria Marini e Giulia Provvedi è sempre più teso. Dopo giorni di frecciate, battute pungenti e discussioni, le due concorrenti si ritroveranno faccia a faccia durante la puntata. Resta da capire se il confronto porterà a un chiarimento oppure alimenterà ulteriormente lo scontro.
La Casa divisa tra senior e giovani
Si accentua intanto la frattura tra i due schieramenti. I concorrenti senior accusano i più giovani di esporsi poco e di non prendere posizione nel gioco. I ragazzi, dal canto loro, si sentono sotto attacco e sembrano pronti a reagire.
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Sono previsti anche due confronti: Giacomo Gallani con Guendalina Tavassi e Alessandro Roncaccia con Alex Belli. I due giovani dovranno rispondere al sospetto di aver sfruttato i rispettivi interessi sentimentali per ottenere vantaggi nel reality.
Marina La Rosa sulla poltrona che scotta
Riflettori puntati anche su Marina La Rosa, chiamata a confrontarsi con le critiche degli altri inquilini. Una sua recente provocazione ha acceso il dibattito nella Casa e questa sera la concorrente avrà modo di replicare.
Primo bacio tra Piera Meloni e Alessandro Roncaccia
Spazio anche ai sentimenti: nelle scorse ore è scattato un bacio tra Piera Meloni e Alessandro Roncaccia, accolto dagli applausi degli altri concorrenti. Durante la diretta si cercherà di capire come stia evolvendo il loro rapporto e se si sia trattato davvero del primo bacio.
Sette concorrenti al televoto: chi uscirà?
A rischio eliminazione ci sono Alessandro Roncaccia, Andreas Müller, Jonathan Kashanian, Giacomo Gallani, Guendalina Tavassi, Marina La Rosa e Megan Ria. Sarà il pubblico a decidere chi dovrà abbandonare il gioco.
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