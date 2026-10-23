Temptation Island, Cristian Mascolino nella bufera: Valeria Ninni svela le chat mentre lui frequentava Nicole Cena

Le parole di Soraya Sabetta a Verissimo riaccendono l’attenzione sulla vita sentimentale di Cristian Mascolino. L’ex protagonista di Temptation Island aveva lasciato intendere che l’ex fidanzato a scambiare messaggi con altre ragazze anche durante la relazione con Nicole Cena. A raccontare la propria esperienza è ora Valeria Ninni, ospite di Lorenzo Pugnaloni nel podcast CasaLollo.

Il primo contatto dopo Temptation Island

Valeria Ninni ha spiegato di aver scritto per la prima volta a Cristian Mascolino il 7 agosto, dopo aver seguito parte del suo percorso televisivo. In quel momento, sostiene, era convinta che il ragazzo fosse single.

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“Ho ricontrollato le date perché, essendo una persona sincera, ci tengo a sottolinearlo. Non ho nessun motivo di mentire, anche perché potrei documentarlo. Il primo contatto l’ho avuto il 7 agosto”.

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Il messaggio iniziale sarebbe stato un semplice complimento: “Complimenti per il tuo percorso. Mi fai sperare ancora nel genere maschile”. Da lì, secondo Valeria, sarebbero cominciate conversazioni sempre più frequenti, anche attraverso le storie social.

Le conversazioni private e lo scambio di immagini

Nel corso dell’intervista, Valeria Ninni ha riferito che il rapporto virtuale sarebbe diventato più confidenziale, pur senza sfociare in un incontro di persona.

“Ci sono stati momenti, tra virgolette, di intimità. È una cosa di cui oggi, sinceramente, mi pento, perché mi sono fidata. Io ero single, credevo che lui fosse single e in quel momento non ci ho visto niente di male”.

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La ragazza ha parlato anche dello scambio di “molti video e molte foto” e di una promessa di incontrarsi non appena possibile.

La scoperta della relazione con Nicole Cena

Sempre secondo la versione di Valeria Ninni, la scoperta della frequentazione tra Cristian Mascolino e Nicole Cena sarebbe arrivata guardando Verissimo. A quel punto avrebbe deciso di prendere le distanze.

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“È stata una doccia fredda, perché non me l’aspettavo. Uno tende magari a idealizzare le persone senza conoscerle. Mi è caduta un po’ la maschera del bravo ragazzo”.

Valeria ha aggiunto che l’ultimo messaggio ricevuto, due giorni dopo la puntata, sarebbe stato a scomparsa. Lo ha descritto come spiacevole e lo ha interpretato come intimidatorio: si tratta della sua valutazione personale.

Nessun confronto diretto con Nicole

Valeria Ninni ha dichiarato di non aver mai contattato Nicole Cena, spiegando che i profili privati della ragazza le avrebbero impedito di scriverle direttamente. Si è comunque detta disponibile a chiarire la vicenda.

“Sono aperta a raccontare tutto, che sia Nicole o qualunque altra persona. Non ho niente da nascondere. Se hai bisogno di sapere, se vuoi sapere, io sono disponibilissima”.