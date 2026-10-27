Amici 26, Erness rompe il silenzio dopo la squalifica: «Fare ciò che ho fatto porta solo al fallimento»

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Una grande occasione sfumata in pochi giorni, tra le contestazioni sull’originalità delle canzoni presentate e una seconda possibilità che non è bastata a salvare il suo banco. Si è conclusa nella puntata di domenica 25 ottobre l’esperienza di Erness, nome d’arte di Ernesto Esposito, ventenne originario di Sarno, nella scuola di Amici 26. Dopo l’eliminazione, il giovane rapper ha affidato a Instagram un messaggio di scuse e di ringraziamento.

Le somiglianze tra gli inediti e altri brani

La vicenda è iniziata quando Samurai Jay, responsabile artistico del cantante, ha rilevato forti somiglianze tra «Colpa mij», presentata come canzone inedita, e «Antes de Ti», brano di Rusherking e María Becerra. Le verifiche musicali hanno evidenziato elementi comuni nella tonalità, nel ritmo e nella progressione armonica. Ulteriori ascolti hanno sollevato dubbi anche sull’originalità di altri pezzi proposti dal concorrente. Si tratta di contestazioni emerse nel programma, non di un plagio accertato in sede giudiziaria.

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La sospensione e la seconda occasione

Nel daytime del 20 ottobre Samurai Jay ha sospeso il banco di Erness per una settimana, chiedendogli di lavorare lontano dalla scuola, con l’aiuto di professionisti, a un brano davvero personale. Il giovane aveva raccontato di lavorare fino a tarda notte nella cucina di un pub e di avere poco tempo da dedicare alla musica. Il suo insegnante, pur riconoscendo le difficoltà, aveva sottolineato la necessità di rispettare le regole del talent.

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Il confronto con i professori e l’eliminazione

Nella puntata del 25 ottobre Erness è tornato con «Ossigeno». Samurai Jay ha apprezzato alcuni aspetti della nuova canzone, ma il confronto si è concentrato anche su quanto accaduto prima della sospensione. Lorella Cuccarini ha giudicato grave la presentazione di brani non sufficientemente originali, richiamando il rispetto dovuto agli altri aspiranti allievi. Amadeus è stato ancora più netto: «Se fossi stato il suo insegnante, sarebbe stato fuori subito». Alla fine Samurai Jay ha deciso di non riconfermare il banco: «Ti sei giocato male la tua opportunità».

Le parole di Erness dopo l’uscita

Pochi giorni dopo, il rapper ha pubblicato su Instagram una riflessione sull’esperienza appena conclusa: «Se si chiama scuola è perché ci insegna qualcosa, ed io ho imparato una grande lezione. Scusarmi con tutti servirebbe a poco, poiché la prima persona con cui devo scusarmi realmente sono io, e fare ciò che ho fatto non porta da nessuna parte, se non al fallimento».

Poi il proposito di ripartire: «Nella vita si sbaglia, si impara e ci si rialza ancora più forti di prima; ed io oggi sono qui per fare questo».

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Il ringraziamento a Samurai Jay e alla produzione

Erness ha rivolto un pensiero particolare a chi lo ha accompagnato durante il programma: «Grazie Amici, ma un grazie speciale va al prof Samurai Jay che si è rivelato una persona dal cuore d’oro, mi sono sentito capito al 200% da lui. Grazie a tutta la produzione, tutti i vocal coach e soprattutto a tutte le belle persone che ho incontrato in casetta, vi porterò per sempre nel mio cuore».

Tra i commenti al post è arrivato anche quello di Samurai Jay: «A testa alta sempre!». Il cantante ha concluso il messaggio presentando questa battuta d’arresto non come la fine del suo percorso artistico, ma come l’inizio di una nuova fase.