Giulia Stabile, nuovo amore in vista? Ecco chi è il misterioso ballerino paparazzato con lei a Londra

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Un nuovo amore per Giulia Stabile? La ballerina, diventata popolare grazie ad Amici di Maria De Filippi, è finita nuovamente al centro del gossip dopo essere stata avvistata a Londra in compagnia di un giovane con il quale avrebbe mostrato una particolare complicità. Secondo le indiscrezioni circolate online, i due avrebbero preso parte all’after party dell’evento Vanguart x Players’ Ballon d’Or, organizzato il 26 ottobre 2026 al club The Twenty Two, nella capitale britannica.

Chi è il presunto nuovo fidanzato

A catturare l’attenzione degli appassionati di gossip è il nome di Kalifa Burton, ballerino professionista e attore. A far crescere le voci su una possibile frequentazione sarebbe stato anche uno scatto in bianco e nero condiviso da Giulia Stabile nelle storie Instagram. Al momento, tuttavia, non risulta una conferma pubblica della relazione da parte dei due protagonisti.

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La storia d’amore con Sangiovanni

Il pubblico ricorda soprattutto la relazione tra Giulia Stabile e Sangiovanni, nata durante l’esperienza nella scuola di Amici di Maria De Filippi, dove i due si sono conosciuti nel 2020. Un legame seguito con affetto dai fan, mentre entrambi muovevano i primi passi nel mondo dello spettacolo. Dopo oltre due anni insieme, la storia si è conclusa nel 2023, senza che fossero chiariti pubblicamente tutti i motivi della separazione.

Le parole a Verissimo e la possibilità di voltare pagina

Nel settembre 2024, ospite di Verissimo, Giulia Stabile aveva raccontato di essere single e di portare ancora i segni della delusione sentimentale. Anche Sangiovanni ha affrontato emozioni legate alla propria vita privata attraverso la musica, tra cui il brano Finiscimi, presentato al Festival di Sanremo 2024.

Tornata a Verissimo nel settembre 2026, la ballerina aveva accennato a nuove conoscenze e alla possibilità di aprirsi nuovamente all’amore, senza svelare l’identità di un eventuale partner. Le immagini e gli indizi emersi nelle ultime ore alimentano ora la curiosità dei fan, ma per sapere se Kalifa Burton sia davvero il suo nuovo compagno bisognerà attendere una conferma.