Verissimo, anticipazioni: Francesca Coppola ha un nuovo amore, Sabrina Soussi svela la verità su Giovanni

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Verissimo, Francesca Coppola ha un nuovo amore: le anticipazioni su Sabrina Soussi e Giovanni

Le due protagoniste di Temptation Island attese da Silvia Toffanin. Le anticipazioni diffuse da Gemma Palagi tra nuove frequentazioni, frecciatine e rapporti ormai conclusi.

Due storie sentimentali che hanno fatto discutere il pubblico di Temptation Island tornano sotto i riflettori di Verissimo. Nel fine settimana, tra sabato 31 ottobre e domenica 1° novembre, Francesca Coppola e Sabrina Soussi sono attese nel salotto di Silvia Toffanin. A svelare alcuni passaggi delle registrazioni è stata la blogger Gemma Palagi, che ha condiviso nelle sue storie Instagram i messaggi ricevuti da una fonte. Si tratta dunque di anticipazioni, in attesa della messa in onda.

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Francesca volta pagina: spunta Graziano

La novità più sorprendente riguarda Francesca Coppola, che secondo le anticipazioni starebbe frequentando Graziano, descritto come il migliore amico di Sabrina. Il giovane sarebbe entrato in studio durante l’intervista: timido e riservato, avrebbe raccontato insieme a Francesca una conoscenza resa più complicata dalla distanza, che consentirebbe loro di vedersi poco.

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Secondo il racconto riportato da Gemma Palagi, Francesca avrebbe anche parlato delle «frecciatine» che riceverebbe dall’ex Danilo D’Angelo e dalla sua attuale compagna Giulia Colacchi. Pur ammettendo di sentire ancora la mancanza di Danilo, avrebbe chiarito di non voler tornare con lui.

Il percorso di Francesca e Danilo a Temptation Island

La relazione tra Francesca Coppola e Danilo D’Angelo era arrivata nel programma di Filippo Bisciglia dopo due anni segnati dalla gelosia e dalla sfiducia. Francesca aveva raccontato di aver scoperto conversazioni del fidanzato con altre ragazze, mentre Danilo lamentava il peso dei continui controlli.

Nei villaggi, Francesca si era avvicinata al single Marco Fatata e Danilo alla tentatrice Giulia Colacchi, con la quale era arrivato a scambiarsi un bacio. Al falò finale i due sembravano destinati a separarsi, salvo poi decidere di uscire insieme e concedersi un’altra possibilità. La riconciliazione era durata poco: nell’incontro successivo con Bisciglia erano emersi nuovi messaggi e incomprensioni, fino alla rottura. Danilo aveva poi proseguito la conoscenza con Giulia.

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Sabrina e Giovanni, una storia lunga quasi sette anni

Anche Sabrina Soussi arriva a Verissimo con un rapporto ormai concluso alle spalle. La sua storia con Giovanni Grazioso, durata quasi sette anni, aveva attraversato una profonda crisi già prima di Temptation Island. Durante il programma, l’avvicinamento di Sabrina al single Lory e il confronto con Giovanni avevano messo a nudo le fragilità della coppia.

In una precedente intervista a Verissimo, Sabrina aveva raccontato con commozione quanto fosse stato difficile separarsi da Giovanni, che considerava un punto di riferimento fondamentale. Aveva però confermato la fine della relazione.

Le nuove rivelazioni su Giovanni e Sara

Stando alle anticipazioni pubblicate da Gemma Palagi, Sabrina avrebbe ribadito di essere single e di non ritenere Giovanni Grazioso pronto per Uomini e Donne. Avrebbe inoltre espresso il proprio dispiacere per aver scoperto, durante una successiva trasmissione legata a Temptation Island, che Giovanni avrebbe scritto a Sara, una ragazza che avrebbe poi lasciato il programma. La circostanza viene riportata come contenuto dell’indiscrezione e non come fatto verificato autonomamente.

Le interviste con Silvia Toffanin potrebbero dunque chiarire i rapporti attuali tra gli ex protagonisti del reality e aggiungere nuovi dettagli alle loro vicende sentimentali. Per conoscere il racconto completo e le parole effettivamente pronunciate in studio bisognerà attendere la messa in onda.