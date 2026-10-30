Giulia Salemi: «Mai tradita in amore, ma dagli amici sì. Ora mi fido di pochi»

Tra delusioni personali e nuove strategie di gioco, l'ex gieffina racconta a Leggo come le esperienze vissute abbiano cambiato il suo rapporto con gli altri

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Le delusioni vissute nelle amicizie hanno cambiato il modo in cui Giulia Salemi si rapporta agli altri. In un’intervista rilasciata a Leggo, la conduttrice e influencer parla di fiducia, lealtà e tradimenti, prendendo spunto dalla sua partecipazione a The Traitors Italia.

«Ho pochissimi amici di cui mi fido davvero e non ho più voglia di allargare la cerchia», confessa. Una scelta maturata dopo alcune esperienze difficili: «Dal punto di vista sentimentale non sono stata tradita, dal punto di vista dell’amicizia mi è successo».

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Dalla fiducia immediata a una maggiore prudenza

In passato Giulia Salemi tendeva ad aprirsi facilmente alle nuove conoscenze. «Prima cercavo di diventare amica di tutti, bastava che una persona mi sorridesse», racconta. Oggi prova invece a proteggere maggiormente la propria sfera privata.

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«Quando siamo più piccoli abbiamo tante aspettative verso gli altri. Quando impari ad averne di minori riesci in qualche modo a proteggerti e a preservarti», osserva, spiegando come le delusioni abbiano modificato le sue aspettative.

The Traitors Italia, un’esperienza intensa

L’esperienza a The Traitors Italia le ha permesso di scoprire un lato inatteso del proprio carattere. «È stato totalizzante, molto intenso. Non dormivo la notte. La sera studiavo strategie da applicare il giorno dopo. Mi sono riscoperta stratega, cosa che non sono mai stata nella vita».

Rispetto al Grande Fratello, al quale ha partecipato in passato, il nuovo programma presenta dinamiche diverse. «The Traitors invece è un gioco di ruolo: sei un leale o un traditore, ti fai la tua strategia, non si va sul personale», sottolinea. Una distinzione che le ha consentito di vivere la competizione «con una leggerezza che in passato magari non avevo avuto».

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La regola: non affezionarsi a nessuno

Dopo essersi esposta emotivamente nei precedenti reality, Giulia Salemi ha scelto di affrontare questa avventura con un atteggiamento differente. «La regola che mi ero data era di non affezionarmi a nessuno. Era un gioco e sarei voluta essere dall’inizio alla fine cinica e spietata. Ci sarò riuscita?».

Nessuna rivelazione, però, sul ruolo interpretato nel gioco. La conduttrice evidenzia quanto sia difficile non destare sospetti: «Se parli troppo sei a rischio, se parli poco sei a rischio». E aggiunge: «La linea è davvero sottile tra leale e traditore».

Pur sostenendo di non essere particolarmente abile a mentire nella vita quotidiana, lascia aperta la possibilità di aver sorpreso anche sé stessa: «Potrei essere stata molto più brava rispetto al passato».