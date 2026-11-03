Aka 7even, la hit “Loca” finisce in tribunale: un altro cantante di Amici lo accusa di plagio

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Una canzone che ha segnato la sua affermazione nel panorama pop italiano è ora al centro di una vicenda giudiziaria. Luca Marzano, conosciuto dal pubblico come Aka 7even e originario di Vico Equense, è chiamato a comparire mercoledì 4 novembre davanti al Tribunale di Roma. Al centro del procedimento c’è Loca, il brano lanciato durante Amici nel 2021: secondo l’accusa, l’artista lo avrebbe presentato come proprio benché fosse già stato composto ed eseguito da un altro musicista.

La contestazione sulla paternità del brano

A rivendicare la creazione della canzone è Emanuele Bertolucci, autore di un pezzo intitolato Loka, scritto con la k. La somiglianza tra i titoli è soltanto l’elemento più immediato di una controversia che riguarda i diritti sull’opera. Come riportato da la Repubblica, la Procura di Roma contesta a Marzano una violazione della legge sul diritto d’autore, in relazione all’articolo 171.

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L’accusa, sostenuta dal pubblico ministero Andrea Beccia, riguarda in particolare l’utilizzo del brano e l’attribuzione della sua creazione. Sarà il processo a chiarire se vi siano state condotte penalmente rilevanti: allo stato, le contestazioni non costituiscono un accertamento di responsabilità.

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L’esibizione ad Amici nel 2021

Il passaggio televisivo al centro della ricostruzione risale al 24 aprile 2021, durante la sesta puntata del serale di Amici, il programma di Maria De Filippi su Canale 5. In quell’occasione Aka 7even eseguì Loca davanti al pubblico nazionale, contribuendo a trasformare la canzone in uno dei titoli più riconoscibili del suo repertorio.

Il singolo ha poi raggiunto un pubblico vastissimo: tre dischi di platino e decine di milioni di visualizzazioni su YouTube. Proprio la notorietà del brano conferisce particolare rilievo alla disputa sulla sua origine.

Dal successo televisivo a Sanremo

Nato nel 2000 a Vico Equense, Luca Marzano aveva già partecipato a X Factor prima di imporsi ad Amici. Nel 2021 ha ottenuto il riconoscimento di miglior artista italiano agli MTV Europe Music Awards; nel 2022 ha debuttato al Festival di Sanremo con Perfetta così. Nel 2026 è tornato all’Ariston insieme a LDA con Poesie clandestine.

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Una carriera cresciuta rapidamente, nella quale Loca ha rappresentato un passaggio importante. Ora quel successo musicale diventa oggetto di un confronto nelle aule giudiziarie.

Il cantante è assistito dagli avvocati Raffaele Benincasa e Marco Moscatiello. La prima udienza è fissata per mercoledì 4 novembre 2026 a Roma. Spetterà al giudice valutare gli elementi portati dall’accusa e dalla difesa e stabilire se la contestazione sia fondata.