Angelina Mango, nuova fiamma per la cantante? Ecco chi le fa battere il cuore

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Angelina Mango e Matteo Giuggioli, scocca la scintilla sul set della serie sugli 883? L’esperta di gossip, Deianira Marzano ha diffuso una segnalazione anonima che ha acceso il gossip. Si tratterebbe, dunque, di una nuova liaison per la cantante. Infatti, seppur Angelina ha da sempre protetto la sua vita privata sotto l’egida di un’assoluta riservatezza, è ormai nota la sua separazione dal chitarrista Antonio Cirigliano. Dopo tanti anni insieme, una convivenza a Milano e parte del percorso artistico condiviso, arriva, dopo diverse smentite nel 2024, il momento della separazione ufficiale a marzo di quest’anno.

Recentemente, il nome del content creator Antonio Agostinelli aveva stuzzicato l’interesse di molti, ritenendo possibile un flirt con Angelina, dopo averlo conosciuto durante le riprese del videoclip di “Velo sugli occhi”. L’ipotesi, però, viene, ancora una volta, lasciata sospesa.

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Ma cosa si sa sulla nuova fiamma della giovane artista? Conosciuto da molti per essere il volto di Mauro Repetto nella serie Sky “Hanno ucciso l'Uomo Ragno”, e al suo seguito “Nord Sud Ovest Est – La leggendaria storia degli 883”, a far battere il cuore di Mango è il giovane attore milanese Matteo Oscar Giuggioli. Nato Rho nel 2000, dà il via alla sua carriera cinematografica con Gli sdraiati, Succede, Il filo invisibile e Sotto il sole di Riccione, e a quella televisiva recitando in “Un passo dal cielo” e “Buongiorno Mamma”.

Secondo i rumors, i due giovani si sarebbero conosciuti sul set della fiction, dove si sarebbe innestata una particolare simpatia che li avrebbe condotti a frequentarsi, più assiduamente, anche al di fuori delle riprese.

Dopo un periodo piuttosto buio, per Angelina questa potrebbe essere un’opportunità per ricominciare e scrivere un capitolo nuovo, all’insegna dell’amore e di serenità.