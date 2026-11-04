Gabriel Garko sorprende Giulia Salemi: le confessioni intime e l'affondo a Michele Morrone

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Confessioni personali, ricordi di carriera e qualche battuta destinata a far discutere. Ospite di Non lo faccio per moda, il podcast condotto da Giulia Salemi, Gabriel Garko si è raccontato con franchezza, passando dai rapporti con i colleghi alla scelta di rendere pubblico il proprio orientamento sessuale, fino agli episodi più curiosi vissuti sui set cinematografici.

La frecciata a Michele Morrone e il giudizio su Can Yaman

Durante un gioco basato sulle fotografie di alcuni personaggi dello spettacolo, l’attore ha espresso la propria opinione su Can Yaman: “Su Can Yaman non posso dire nulla perché è amato e ritengo che se al pubblico piace un motivo ci sarà. Non lo so, come attore non mi fa impazzire, però come presenza ci sta”.

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Più pungente il commento su Michele Morrone, che in passato, ospite di Belve, aveva ironizzato sulle qualità artistiche di Garko. La risposta è arrivata con la stessa battuta: “Lui disse durante un’intervista, rivolgendosi a me ‘Ah è un attore?’, e io oggi ti dico: ‘Ah, è un attore?’”. Garko ha comunque spiegato di non aver vissuto quell’uscita come un’offesa, aggiungendo: “Ha avuto una grandissima fortuna. Io rispetto tutto, lui è molto bravo a fare la pubblicità”.

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Il coming out al Grande Fratello Vip

La conversazione ha toccato anche un capitolo particolarmente importante della sua vita: il coming out avvenuto nel 2020 durante il Grande Fratello Vip. “Il coming out lo facevo io o sarebbe stato fatto da qualcun altro. Per me è stato uno shock”, ha ricordato l’attore.

Da quell’esperienza è nata anche una riflessione più ampia: “Secondo me, fino a quando siamo costretti a fare il coming out, vuol dire che nulla è cambiato”. Garko ha respinto inoltre le indiscrezioni secondo cui avrebbe ricevuto un compenso eccezionale per raccontarsi in televisione: “Avrei potuto chiedere molti ma molti più soldi. Ma non l’ho fatto per denaro”.

Le scene intime e l’aneddoto sul set di Tinto Brass

Non sono mancati i retroscena più leggeri. Parlando delle scene erotiche girate nel corso della carriera, Garko ha ridimensionato l’immagine romantica che spesso le accompagna: “Le scene di sesso sono la cosa meno sessuale che puoi fare. Io avevo il famoso calzino”.

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L’attore ha ricordato anche alcuni momenti imbarazzanti, tra cui un episodio durante un film di Tinto Brass: “Ebbi un’erezione ed ero imbarazzato. Sai, ero davanti a 70 persone”. A risolvere la situazione, secondo il suo racconto, sarebbe stato il regista stesso, che avrebbe chiesto uno spruzzino: “Una persona è arrivata con questo spruzzino ed è tornato tutto normale”.

Infine, sollecitato da Giulia Salemi su un flirt rimasto segreto durante le riprese di un film, Garko ha lasciato spazio al mistero: “No, non ti immaginare sempre uomini, eh…”. Nessun nome, però, e curiosità destinata a rimanere insoddisfatta.