GF Vip, due aerei mettono in crisi Piera e Ronaccia. Lei sbotta e sospetta dell'ex: «Forse è stato lui»

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Da settimane gli aerei dei fan sorvolano la Casa del Grande Fratello Vip per sostenere Piera Meloni e Alessandro Roncaccia. Ieri mattina, però, due striscioni hanno provocato reazioni ben diverse dall’entusiasmo abituale: il primo era dedicato all’ex fidanzato di lei, Gian Marco Ciaccia, mentre il secondo sembrava mettere in discussione la sincerità del legame tra i due concorrenti.

Un aereo per l’ex di Piera: «L’Italia è con te»

A notare il primo velivolo sono stati alcuni concorrenti, tra cui Valeria Marini, Marina La Rosa, Megan Ria e Federica Morelli. Sullo striscione si leggeva: “Pres, l’Italia è con te, #fan”. A chiarire il destinatario del messaggio è stata Piera Meloni: “Questo è per il mio ex, lo chiamano Pres. Lo chiamano così tutti. Ma il senso di fare un aereo del genere?”.

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La concorrente ha manifestato perplessità anche sull’origine dell’iniziativa, arrivando a ipotizzare che potesse essere stato lo stesso ex a commissionarla: “O se l’è fatto da solo. Lui non è nemmeno così seguito”.

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Giancarlo Danto ha osservato l’insolita circostanza: “Ragazzi è incredibile, in questa edizione è arrivato pure un messaggio per chi non c’è nella Casa”.

Il secondo striscione mette in dubbio la coppia

Poco dopo è arrivato un altro aereo, questa volta con un messaggio rivolto direttamente alla relazione tra Piera e Alessandro: “P, solo un capriccio per il riccio”.

Alessandro Roncaccia lo ha interpretato come un’accusa di scarso coinvolgimento sentimentale: “Cioè stanno dicendo che tu per me non sei una cosa seria. Dicono che tu per me sei soltanto un capriccio e nulla di più. Ma non ha senso, che senso ha?”.

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Piera Meloni ha proposto invece una lettura opposta: “No, loro dicono che io per te ho fatto un capriccio”. La risposta di Alessandro è stata immediata: “Questi sono i tuoi hater”.

I dubbi sul messaggio per «Pres» e la replica di Marina La Rosa

La vicenda ha acceso il confronto tra gli inquilini della Casa. Di fronte all’ipotesi che Gian Marco Ciaccia avesse organizzato personalmente il passaggio dell’aereo, Marina La Rosa ha invitato gli altri a non formulare accuse: “Non è carino dire che se l’è fatto da solo, smettetela. Adesso avrà dei sostenitori e l’hanno supportato”.

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Anche Piera ha ammesso di aver avuto quel sospetto, pur prendendone le distanze: “Anche io ho pensato che sia stato lui, ma non penso”. La concorrente si è poi chiesta perché qualcuno avesse scelto di dedicare uno striscione a una persona che non partecipa al reality.

Secondo Marina La Rosa, una possibile spiegazione è che un gruppo di sostenitori di Gian Marco abbia voluto far arrivare un segnale alla coppia: “Credo che sia un gruppo che sostiene lui e che voleva dire a te questa cosa”. Anche questa resta un’interpretazione, non una conferma su chi abbia finanziato l’iniziativa.

Il dibattito si sposta anche fuori dalla Casa

I due passaggi aerei hanno così trasformato una consuetudine dei fan in un momento di tensione per Piera Meloni e Alessandro Roncaccia. Tra messaggi ambigui, sospetti e interpretazioni contrastanti, la vicenda ha alimentato nuove discussioni sulla coppia, dentro e fuori la Casa del GF Vip.