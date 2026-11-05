Iago Garcia e Amanda Lecciso a La Volta Buona, la verità sulla fine della loro storia dopo il Grande Fratello

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La storia d’amore tra Iago Garcia e Amanda Lecciso, nata lontano dalle telecamere dopo la conclusione del Grande Fratello VIP, aveva entusiasmato i fan. La loro complicità, evidente già durante il reality, sembrava essersi trasformata in qualcosa di più una volta terminata l’esperienza televisiva.

I due avevano scelto di vivere la frequentazione con riservatezza, anche se gli scatti dei paparazzi e l’attenzione del pubblico sui social avevano presto acceso la curiosità. La relazione, però, si è interrotta dopo poche settimane, senza tensioni pubbliche e con un rapporto rimasto sereno.

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La spiegazione a La volta buona

Ospiti insieme nel programma di Caterina Balivo, Iago Garcia e Amanda Lecciso hanno raccontato perché la loro storia non ha funzionato. L’attore spagnolo ha spiegato: «È sempre nel mio cuore anche se non stiamo più insieme. Cosa non ha funzionato? Bisognerebbe partire dalla radice, cioè dal Grande Fratello. Lì si vive una realtà parallela, diciamo che abbiamo confuso l’amicizia con l’amore; ci abbiamo provato finché è stato possibile, poi ci siamo accorti che era amicizia».

Amanda Lecciso: «È bello conservare un bel rapporto»

Anche Amanda Lecciso, sorella minore di Loredana Lecciso ha sottolineato l’importanza di non perdere il legame costruito prima della breve relazione: «È bello conservare un bel rapporto, anche perché già inizialmente eravamo amici quindi rovinare questo legame mi sarebbe dispiaciuto».

Più che una separazione conflittuale, dunque, quella tra i due appare come la conclusione condivisa di un tentativo sentimentale: l’affetto è rimasto, ma entrambi hanno riconosciuto che alla base del loro rapporto c’era soprattutto una profonda amicizia.