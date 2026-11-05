Milly Carlucci e Pierluigi Diaco, botta e risposta in tv. Il conduttore: «Usa la Rai per regolare i conti»

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Non si placa la polemica in Rai dopo l’intervista di Pierluigi Diaco ad Alberto Ravagnani, ex sacerdote e concorrente di Ballando con le Stelle. Milly Carlucci è tornata a criticare i toni utilizzati dal giornalista durante la puntata di BellaMà, provocando una replica in diretta del collega.

Le parole di Milly Carlucci a La volta buona

In collegamento con Caterina Balivo a La volta buona, Milly Carlucci ha ripreso la vicenda dopo un riferimento della conduttrice alla settimana movimentata appena trascorsa. “Ti riferisci ad Alberto Ravagnani e a tutta la vicenda di un’infelice intervista che ha dovuto subire. In una famiglia come la nostra queste cose servono a tenerci ancora più uniti”, ha dichiarato.

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La conduttrice di Ballando con le stelle aveva già manifestato solidarietà al concorrente. Secondo quanto riportato da Fanpage.it, dopo l’intervista sarebbe stata anche valutata la decisione di non inviare più i partecipanti del programma come ospiti a BellaMà.

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La replica di Pierluigi Diaco in diretta

La risposta di Pierluigi Diaco è arrivata in apertura di BellaMà. Il conduttore ha contestato soprattutto la scelta della collega di esprimere pubblicamente il proprio giudizio attraverso un’altra trasmissione della stessa azienda.

“Poco fa, in una trasmissione in diretta su Rai, la mia bravissima collega, che stimo e seguo tutti i sabati nel suo consueto programma Ballando con le stelle, collegandosi con il programma La volta buona ha espresso pubblicamente quello che pensa di quello che è successo in questi giorni nella mia trasmissione. Io non parlo, non ho niente da dire, faccio parlare il mio lavoro. Ma ritengo curioso che si utilizzino gli strumenti e i mezzi della stessa azienda per cui io e la signora Carlucci lavoriamo per regolare i conti”.

L’intervista ad Alberto Ravagnani al centro della polemica

A scatenare le reazioni sono state alcune domande rivolte da Pierluigi Diaco ad Alberto Ravagnani, in particolare sulla scelta di lasciare il sacerdozio e su aspetti della sua sfera sentimentale e sessuale. Il tono incalzante dell’intervista ha suscitato critiche e ha messo in imbarazzo l’ospite, secondo la ricostruzione della vicenda.

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Mentre le domande sulle ragioni dell’addio alla tonaca e sulla successiva esposizione mediatica rientravano nel racconto pubblico dell’ex sacerdote, quelle sulle sue preferenze intime sono state considerate da diversi osservatori e dalla squadra di Ballando con le stelle eccessivamente invasive.

I rapporti tra Ballando con le stelle e BellaMà

La presa di posizione di Milly Carlucci lascia aperta la questione dei futuri rapporti tra i due programmi Rai. Stando alle indiscrezioni pubblicate da Fanpage.it, la produzione di Ballando con le stelle intenderebbe evitare nuove partecipazioni dei propri concorrenti a BellaMà. Resta da capire se questa linea sarà effettivamente adottata.